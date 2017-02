Esm: Drie koplopers in klassement Gouden Schoen

Cavani scoorde immers niet namens Paris Saint-Germain tegen Toulouse. Net als de andere spelers van de Franse landskampioen overigens. Drie topspitsen streefden hem voorbij, waarbij één oud-winnaar. Lionel Messi maakte zondag beide doelpunten voor FC Barcelona in de moeizame thuiswinst tegen Léganes (2-1). De winnende treffer viel zelfs in de extra tijd. Daardoor bracht de Argentijnse international zijn seizoenstotaal op negentien.



Net zoveel als de topscorers van de Serie A. Edin Dzeko en Gonzalo Higuaín voegden afgelopen weekend allebei een doelpunt toe aan hun totaal. Dzeko maakte zondag de openingstreffer in de thuiswedstrijd tegen Torino (4-1). Higuaín was twee dagen eerder al trefzeker in de 4-1 zege van Juventus tegen Palermo. Daarmee spot de Argentijnse centrumspits met de kritiek die hij kreeg, toen hij aan het begin van het seizoen met een buikje binnenkwam bij zijn nieuwe werkgever.



Cavani zakte naar plek vier, terwijl de eveneens scoringsloze Luis Suárez nu op plek vijf staat. Nieuwe naam op plek zes is Anthony Modeste. De spits van 1.FC Köln maakte alweer zijn zeventiende doelpunt van het seizoen in de ontmoeting met Schalke 04 van afgelopen zondag. Hij deelt zijn positie met Bas Dost, die voor het tweede weekend op rij niet tot scoren kwam. Dat geldt eveneens voor de topscorer van de Eredivisie. Nicolai Jörgensen heeft er vijftien inliggen, wat overeenkomt met plek 36 op de ranglijst.



Het overzicht van de Gouden Schoen is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganisatie van vijftien (sport)tijdschriften en -dagbladen. Het overzicht wordt door ondergetekende bijgehouden op de burelen van ELF Voetbal.



ESM Gouden Schoen 2016/'17

Datum: 20 februari 2017



1. Edin Džeko (AS Roma) 19 x 2 = 38

Gonzalo Higuaín (Juventus) 19 x 2 = 38

Lionel Messi (FC Barcelona) 19 x 2 = 38

4. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 25 x 1,5 = 37,5

5. Luis Suárez (FC Barcelona) 18 x 2 = 36

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 17 x 2 = 34

Andrea Belotti (Torino FC) 17 x 2 = 34

Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 17 x 2 = 34

Anthony Modeste (1.FC Köln) 17 x 2 = 34

Alexis Sánchez (Arsenal) 17 x 2 = 34

11. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 16 x 2 = 32

Romelu Lukaku (Everton FC) 16 x 2 = 32

Dries Mertens (SSC Napoli) 16 x 2 = 32

14. Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 21 x 1,5 = 31,5

15. Diego Costa (Chelsea) 15 x 2 = 30

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 15 x 2 = 30

Mauro Icardi (Internazionale) 15 x 2 = 30

18. Christian Gytkjaer (Rosenborg BK) 19 x 1,5 = 28,5

19. Jermaine Defoe (Sunderland AFC) 14 x 2 = 28

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 14 x 2 = 28

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 14 x 2 = 28

22. Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 18 x 1,5 = 27

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 18 x 1,5 = 27

24. Ciro Immobile (Lazio Roma) 13 x 2 = 26

André Silva (FC Porto) 13 x 2 = 26

26. John Owoeri (BK Häcken) 17 x 1,5 = 25,5

27. Evgeni Kabaev (Sillamäe Kalev) 25 x 1 = 25

28. Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 12 x 2 = 24

Radamel Falcao (AS Monaco) 16 x 1,5 = 24

Bafétimbi Gomis (Olympique Marseille) 16 x 1,5 = 24

Azdren Llullaku (CS Gaz Metan Mediaş) 16 x 1,5 = 24

Cenk Tosun (Besiktas JK) 16 x 1,5 = 24

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 12 x 2 = 24

34. Gerard Gohou (FC Kairat Almaty) 23 x 1 = 23

Klæmint Olsen (NSÍ Runavik) 23 x 1 = 23

36. Sebastian Andersson (IFK Norrköping) 15 x 1,5 = 22,5

Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) 15 x 1,5 = 22,5

Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 15 x 1,5 = 22,5

Vitali Rodionov (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Pieros Sotirou (APOEL Nicosia FC) 15 x 1,5 = 22,5

42. Sergio Agüero (Manchester City) 11 x 2 = 22

Dele Alli (Tottenham Hotspur) 11 x 2 = 22

Nikola Kalinić (ACF Fiorentina) 11 x 2 = 22

Sadio Mané (Liverpool FC) 11 x 2 = 22

Konstantinos Mitroglou (SL Benfica) 11 x 2 = 22

'Welthon' Fiel Sampaio (Paços de Ferreira) 11 x 2 = 22

48. Vidar Orn Kjartansson (Malmö FF) 14 x 1,5 = 21

Páll Klettskard (KÍ Klaksvik) 21 x 1 = 21

Jelle Vossen (KRC Genk) 14 x 1,5 = 21

51. Federico Bernardeschi (ACF Fiorentina) 10 x 2 = 20

Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 10 x 2 = 20

Iago Falqué (Torino FC) 10 x 2 = 20

Marek Hamsik (SSC Napoli) 10 x 2 = 20

Eden Hazard (Chelsea) 10 x 2 = 20

Javier 'Chicharito' Hernández (Bayer 04 Leverkusen) 10 x 2 = 20

Andrija Kaludjerović (FK Žalgiris Vilnius) 20 x 1 = 20

Moussa Marega (Vitória Guimarães SC) 10 x 2 = 20

Giovanni Simeone (Genoa CFC) 10 x 2 = 20

60. Mostafa Abdellaoue (Aalesunds FK) 13 x 1,5 = 19,5

Deni Alar (SK Sturm Graz) 13 x 1,5 = 19,5

Marcus Berg (Panathinaikos) 13 x 1,5 = 19,5

Ideye Brown (Olympiakos Piraeus) 13 x 1,5 = 19,5

Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) 13 x 1,5 = 19,5

Younés Hamza (Xanthi FC) 13 x 1,5 = 19,5

Nemanja Nikolic (Legia Warszawa) 13 x 1,5 = 19,5

Viktor Prodell (IF Elfsborg) 13 x 1,5 = 19,5

Orlando Sá (Standard Liège) 13 x 1,5 = 19,5

Emilio Jose Zelaya (Ethnikos Achnas) 13 x 1,5 = 19,5

70. Andrew Mitchell (Dungannon Swifts FC) 19 x 1 = 19

Rauno Sappinen (FC Flora Tallinn) 19 x 1 = 19

Vjatseslav Zahovaiko (Paide Linnameeskond) 19 x 1 = 19