Gele kaarten top-3: Vilhena, Basaçikoglu en Moreno op scherp

In de slotfase van de competitie zullen blessures en schorsingen extra doorwegen, maar wie van de top-3 staan op scherp of kunnen eventueel bij een volgende gele prent in gevaar komen?

Met Feyenoord-PSV op het programma leek het Giovanni van Bronckhorst een uitstekend idee om Tonny Vilhena afgelopen weekend tegen ADO Den Haag op de bank te houden. Dat werd de Rotterdammers bijna fataal, want met het nodige kunst en vliegwerk stelden ze drie punten veilig in de Hofstad. De komende weken zou dit vaker een issue kunnen zijn, maar welke spelers van Feyenoord, Ajax en PSV moeten oppassen? Bij vijf of tien gele kaarten is een speler geschorst.

Kaarten Feyenoord:

Karim El Ahmadi 5

Jan-Arie van der Heijden 5

Tonny Vilhena 4

Bilal Basaçikoglu 4

Eric Botteghin 3

Rick Karsdorp 2

Steven Berghuis 2

Miquel Nelom 2

Terence Kongolo 1

Jens Toornstra 1

Dirk Kuyt 1

Eljero Elia 1

Kaarten Ajax:

Davy Klaassen 6

Joël Veltman 3

Hakim Ziyech 3

Daley Sinkgraven 3

Lasse Schöne 3

Nick Viergever 2

Justin Kluivert 2

Bertrand Traore 2

Amin Younes 2

Davinson Sánchez 2

André Onana 1

Jairo Riedewald 1

Heiko Westermann 1

Kasper Dolberg 1

Kaarten PSV:

Hector Moreno 4

Marco van Ginkel 3

Santiago Arias 3

Jetro Willems 2

Andres Guardado 2

Davy Pröpper 2

Luuk de Jong 2

Gaston Pereiro 2

Jeroen Zoet 1

Joshua Brenet 1

Nicolas Isimat-Mirin 1

Daniel Schwaab 1

Bart Ramselaar 1

Jurgen Locadia 1