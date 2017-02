Wie zijn de geheimen achter doelpuntenmachine AS Monaco?

Niet FC Barcelona, Bayern München of Real Madrid is dit seizoen het meest trefzeker in de topcompetities van Europa, maar de aanvallers van AS Monaco hebben hun vizier het scherpst afgesteld. Welke voorhoedespelers zijn het geheim achter de doelpuntenmachine van de club, die vanavond uitkomt tegen Manchester City in de achtste finale van de Champions League?

De club uit het dwergstaatje, die in 2004 nog in de finale van het miljoenenbal stond, is dit seizoen ongekend productief. In de competitie scoorde Monaco dit seizoen al 76 keer, verreweg het meest in de Europese topcompetities. Als Monaco zo doorgaat dan schieten ze het vorig jaar gezette record van Paris Saint-Germain (102 goals in Ligue 1) met gemak aan diggelen. In de Champions League en de beker loopt Monaco wat achter op de Europese topclubs, maar ook daar toonden de aanvallers het net te kunnen vinden. Dit zijn de belangrijkste spelers achter het succesverhaal van de Monegasken:

Doelpuntenproductie vergeleken met Europese topteams:

AS Monaco Bayern München Real Madrid FC Barcelona Paris Saint-Germain Competitie 76 46 56 63 50 Champions League 9 19 19 20 17 Beker 7 9 22 21 11 Anders 15 2 9 5 9

* Real Madrid en FC Barcelona speelden een stuk meer duels dan Monaco in de beker

Kylian Mbappé

Als Thierry Henry een column aan je wijdt, weet je dat je op de goede weg bent. En als de oud-wereldtopper ook nog louter lovend over je spreekt, weet je helemaal dat de ogen op je gericht zijn de komende tijd. Henry over de pas 18-jarige Mbappé in The Sun: "Hij kan doen wat hij wil met een bal. Ik heb Mbappé ontmoet en het is een leuke gozer waar een goede kop op zit. Hij is heel erg respectvol en enigszins stil. Maar geef hem de bal en hij spreekt en dan is hij zo leuk niet meer." Arsène Wenger zou zichzelf niet zijn als hij de buitenspeler niet naar Londen zou willen halen. Mbappé zou dan in de voetsporen kunnen treden van zijn bewonderaar, Henry dus. Een vaste basisspeler is de Parijzenaar nog niet eens in het vorstendom, maar de laatste weken krijgt de vleugelspeler steeds meer speelminuten. Het absolute hoogtepunt: zijn hattrick van twee weken geleden tegen FC Metz.

Valère Germain

Het verhaal van Valère Germain is opvallend, want de man uit Marseille speelde al voor AS Monaco voordat het werd overgenomen door de puissant rijke eigenaar Dimitri Rybolovlev. Germain was echter niet de naam die mensen hun hart sneller deed kloppen. In 2015/16 werd hij dan ook verhuurd aan Olympique Nice, dat zelfs een optie tot koop op hem bedong. Ondanks veertien goals werd die niet gelicht en sindsdien speelt hij weer in het shirt van AS Monaco. Dat doet hij niet onverdienstelijk, want dit jaar vond hij al achtmaal het net in Ligue 1.

Radamel Falcao

De absolute smaakmaker van de AS Monaco-aanval is natuurlijk Radamel Falcao. De Colombiaan was al zo goed als afgeschreven, maar beleeft momenteel zijn wederopstanding. Tot twee keer toe verhuurde Monaco de spits, namelijk aan Manchester United en Chelsea. In Engeland was hij nooit de topspits, die hij bij FC Porto en Atlético Madrid wel was. Sterker nog: in Engeland groeide hij uit tot een lachertje en ook Monaco zat niet op hem te wachten voor dit seizoen. Maar kwaliteit vergaat niet, want met zestien goals toont hij zijn waarde voor de Monegasken.

Thomas Lemar

Manchester City-trainer Pep Guardiola was gisteren op de persconferentie lovend over Monaco en dan Thomas Lemar in het bijzonder. De linkeraanvaller is dan ook niet zomaar iemand. De pas 21-jarige Lemar kwam in 2015 over van SM Caen en is sindsdien een van de meest gewilde talenten in Europa. Het rijtje clubs is imponerend: Bayern München, Juventus, Chelsea en Manchester City zouden de slechts 1 meter 70 lange Lemar op de korrel hebben. Met zeven goals en zes assists in Ligue 1 laat hij zijn veelzijdigheid zien dit jaar.

Bernardo Silva

Nog zo'n talent. Bernardo Silva kwam in 2014 op huurbasis over van SL Benfica. Slechts een wedstrijd speelde hij in de competitie voor de Portugese topclub. In zijn eerste halfjaar bij Monaco kende hij wat opstartproblemen, maar na zijn eerste goal in december was het hek van de dam. Hij zou zijn eerste jaar afsluiten met negen doelpunten. Dat was voor de club het signaal om zestien miljoen euro over te maken aan Benfica om hem definitief over te nemen. Inmiddels is hij het viervoudige waard, want Chelsea zou een bod van om en nabij de zeventig miljoen pond voorbereiden op de pas 22-jarige Portugees.

Guido Carillo

Met Lemar, Mbappé en Silva op de nominatie om komende zomer te vertrekken, zullen er andere spelers op moeten staan. Dat zou de Argentijn Guido Carillo weleens kunnen zijn. De spits kwam in 2015 over van Estudiantes en heeft dit jaar als invaller zijn duit in het zakje gedaan. Hij scoorde inmiddels zeven goals, waarbij aangetekend moet worden dat zijn doelpunten vaak geen invloed meer hadden op het resultaat.