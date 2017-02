'Pjanic kan naar Arsenal en Real Madrid'

Juventus-middenvelder Miralem Pjanic kan zijn loopbaan voortzetten bij zowel Real Madrid als Arsenal. Beide clubs willen komende zomer toeslaan. Daarvoor zullen ze wel diep in de buidel moeten tasten, want de 26-jarige Bosniër ligt nog vast tot 2021.

Pjanic speelt pas sinds dit seizoen voor de Oude Dame. De club uit Turijn nam hem over van concurrent AS Roma. Juventus had destijds ruim dertig miljoen euro over voor de middenvelder.