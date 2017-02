Raad van Aad III: "Aan Monaco krijgt City een zware dobber"

Manchester City-Monaco

"Monaco is misschien wel de sterkste van de minder bekende ploegen. Een gevaarlijke ploeg. Daaraan krijgt City nog een hele zware dobber. Geloof me: dit is geen prettige loting voor City. Toch denk ik dat de Engelsen over twee wedstrijden aan het langste eind zullen trekken."

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid

"Atlético is favoriet. In de competitie zijn ze denk ik kansloos, dus gaat alle aandacht naar de Champions League. En ze hebben al vaak genoeg laten zien dat ze daar veel kunnen bereiken. Diego Simeone zal op een mooie manier afscheid willen nemen, want ik heb het idee dat dit zijn laatste seizoen is bij Atlético. Zijn ploeg weet precies wat er gevraagd wordt in de Champions League. Er is geen team dat beter op de nul kan spelen dan Atlético. Héél waardevol in de knock-outfase."