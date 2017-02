'De Boer in beeld, Rangers wil snel duidelijkheid'

Glasgow Rangers wil voor de derby met Celtic van 12 maart weten wie de nieuwe trainer wordt. Frank de Boer is één van de kandidaten om aan de slag te gaan bij de ploeg waarbij hij vroeger actief was als voetballer. De kans lijkt alleen klein dat hij nu al 'ja' gaat zeggen.

De voormalige trainer van Ajax en Internazionale gaf eerder via zijn zaakwaarnemer te kennen niet midden in het seizoen te willen tekenen bij een club. "Frank heeft nu een rustperiode ingelast", zei zijn zaakwaarnemer Guido Albers tegenover the Evening Times. "Hij zegt op dit moment niet tegen me 'dit doe ik wel, dit ga ik niet doen'. Daarom liggen alle opties nu open. Als het straks mei is, pakt hij de standen in de landen erbij en dan zal hij een goede beslissing maken."

De Boer is naar verluidt één van de kandidaten die aan de slag kan gaan bij Rangers. De naam van Alex McLeish wordt ook genoemd. Volgens Daily Record staat zelfs een half dozijn trainers op de lijst bij de Schotse club. Rangers zou bereid zijn een tussenpaus aan te stellen als een kandidaat voor de lange termijn nu nog niet wil of kan komen.

Mark Warburton werd vorige week ontslagen bij de Schotse club. De ploeg bezet de derde plaats in de competitie en heeft 43 punten gepakt in 25 wedstrijd. Koploper Celtic doet het een stuk beter. Dat team verzamelde maar liefst 73 punten. Graeme Murty, de coach van het Onder 20-elftal, heeft op dit moment de ploeg onder zijn hoede.

Eerder dit seizoen, op 10 september, versloeg Celtic de grote rivaal met maar liefst 5-1. Moussa Dembele maakte toen drie doelpunten. Ook Scott Sinclair en Stuart Armstrong scoorden. Joe Garner had namens de ploeg van Warburton het net gevonden.