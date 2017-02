CL: Bayer Leverkusen hoopt op dribbels van Brandt

Bayer Leverkusen staat vanavond voor een lastige opdracht. Atlético Madrid heeft een uitstekende trackrecord in de Champions League en is het ultieme team dat op de nul kan spelen. Als Leverkusen succes wil hebben, zal onder anderen Julian Brandt het op zijn heupen moeten hebben. Wie is die jonge Duitser die al in verband wordt gebracht met Liverpool?

Brandt kan zowel links op het middenveld als in de aanval spelen. De pas 20-jarige dribbelaar loopt zijn tegenstanders bij vlagen voorbij alsof ze er niet staan, in de stijl van Arjen Robben, want ook Brandt komt graag naar binnen met zijn favoriete rechterbeen. Om Brandt enkel af te schilderen als dribbelaar is te makkelijk, want de Bremenaar kan ook uit de voeten als aanvallende middenvelder. Brandt heeft de gave om listige steekpassjes te geven.

300.000 euro

De eerste stapjes op een voetbalveld zet Brandt bij SC Borgfeld, waarna hij in 2009 naar FC Oberneuland trekt. Dat Brandt talent heeft, valt vervolgens op bij VFL Wolfsburg. De club uit de stad van Volkswagen biedt Brandt een plekje in de jeugdopleiding aan. Zijn potentieel toont hij echter nooit in het groene shirt, want begin 2014 kiest Brandt voor een overstap naar Bayer Leverkusen, dat slechts 300.000 euro voor hem overmaakt. Achteraf dus een koopje.

Een maand na zijn transfer maakt Brandt al zijn opwachting in de Bundesliga namens Leverkusen. Thuis tegen Schalke 04 lost hij acht minuten voor tijd Heung-Min Son af. De ster van Brandt rijst snel, want begin april heeft hij een basisplek veroverd. Het jaar daarna schommelt hij tussen bank en basis, maar in 2015/16 komt hij volledig tot bloei. In de laatste tien speelrondes is hij liefst zes keer trefzeker en staat hij vijf keer aan de basis van een doelpunt.

Zilveren medaille

Het levert Brandt een plekje op in de voorselectie van Duitsland voor het EK in Frankrijk. De rechtspoot valt echter af, waardoor de zomerspelen in Brazilië een alternatief voor hem vormt. In Zuid-Amerika is hij niet van waarde door middel van doelpunten, maar toont hij wel wat hij in zijn mars heeft met enkele watervlugge dribbels. Het bezorgt die Mannschaft desondanks geen gouden plak, want het thuisland blijkt in de finale na penalty's te sterk.

De naam van Brandt is echter wel definitief internationaal gevestigd. Ondanks dat zijn productie dit seizoen wat achter blijft, wordt de naam Brandt veelvuldig genoemd als zomerse versterking van Liverpool. Jürgen Klopp ziet wel heil in de komst van zijn landgenoot. Zelf is hij (nog) niet bezig met een eventuele transfer, ondanks zijn in 2019 aflopende contract. "We zijn in gesprek. Als het aan mij ligt is de zomer het goede moment te verlengen. Ik wil hier niet de hele tijd mee rondlopen. Het irriteert me en mijn prestaties lijden eronder." Als de contractverlenging onverhoopt niet rondkomt zou hij volgens Bild wegkunnen voor 12,5 miljoen euro. Dat zal Leverkusen koste wat het kost willen voorkomen, want hij is inmiddels het veelvuldige waard.