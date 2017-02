Oerwoudgeluiden in Eredivisie onder de loep

“Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk”, aldus een woordvoerder van de Amsterdammers. “En kwetsend, niet alleen voor André Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion.”



Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse: "Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen", zei hij in een verklaring op de clubsite. "Het is de club er alles aan gelegen om de aanstichters middels videobeelden te achterhalen en we hebben daartoe een onderzoek ingesteld. Vitesse is reeds met de KNVB in contact om samen dit gedrag de kop in te drukken."



De voetbalbond gaat de zaak voorleggen aan de aanklager betaald voetbal.





Nav video #vitaja: racisme hoort niet in stadion thuis en moet worden aangepakt. KNVB zoekt contact met Vitesse om maatregelen te bespreken. — KNVB (@KNVB) 21 februari 2017

In januari 2016 werd ADO Den Haag op de vingers getikt. Supporters maakten tijdens de wedstrijd tegen Ajax vervelende geluiden, vooral toen Riechedly Bazoer aan de bal was. ADO Den Haag moet een boete van 10.000 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, betalen. ADO distantieerde zich direct van de spreekkoren. In december 2015 werden fans van FC Utrecht ook al verdacht van oerwoudgeluiden aan het adres van Bazoer.In februari 2013 werd de wedstrijd tussen FC Den Bosch en AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker gestaakt, omdat fans van de thuisploeg oerwoudgeluiden maakten naar Jozy Altidore, de Amerikaanse spits van de Alkmaarders. De Bosschenaren kregen een boete van 10.000 euro. Altidore nam later zitting in de FIFA-werkgroep tegen racisme.In maart 2016 werd bij de amateurs een wedstrijd stilgelegd. Pernelly Biya van VVOG werd hij in de wedstrijd tegen Harkemase Boys door een fan van de tegenpartij getrakteerd op oerwoudgeluiden. Uit protest stapte het team van het veld af. De supporter kreeg een boete van 600 euro. Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zei na die wedstrijd dat teams hun verantwoordelijkheid moesten pakken en dat van het veld stappen een goed statement is. Biya deed uiteindelijk aangifte van racisme.