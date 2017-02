10 jaar geleden: Lille-Manchester United suddert maar door

Het was vandaag tien jaar geleden hét gesprek van de dag. Hoewel de wedstrijd de avond daarvoor gespeeld werd, heeft iedereen die het duel op tv gezien heeft het over Lille-Manchester United. En dan niet zozeer over de uitslag, maar over het doelpunt (0-1) van Ryan Giggs en de rellen die plaats hebben gevonden.

Eric Braamhaar is - en dat maakt het voor Nederlanders extra bijzonder - de scheidsrechter. Scoren is beide ploegen niet gegeven, tot de 83ste minuut. Manchester United krijgt een vrije trap. Wayne Rooney legt de bal klaar en Giggs schiet binnen zonder dat Braamhaar heeft gefloten.





Lille - Man Utd | 0-1 Giggs! door ChrissyUnited



De spelers van Lille reageren furieus. Ze overwegen direct van het veld te stappen, maar spelen de wedstrijd toch uit. Lille-trainer Claude Puel: "Ik vind dat United totaal geen fair play heeft gespeeld." Manchester United-trainer Alex Ferguson denkt daar anders over. "De arbiter gaf toestemming om de vrije trap te nemen. Dit doelpunt is absoluut geldig. Indien mijn team op zo'n manier een treffer incasseerde, zou ik mijn doelman verwijten dat hij de muur te laat heeft opgesteld."



Direct na de wedstrijd dient Lille protest in bij de UEFA. Daar deed de voetbalbond vervolgens niets mee. Zij onderzocht wél de rellen die plaats hadden gevonden in en rondom het Stade Félix-Bollaert van Lens, waar Lille haar Europese wedstrijden speelde.



Xavier Thuilot, algemeen directeur van Lille, wilde dat Manchester United uit de Champions League gezet zou worden als gevolg van de ongeregeldheden. Twee fans van de Engelsen moesten over de hekken worden getild om niet bedolven te worden onder de fans in het drukke supportersvak. Dat ging niet zonder slag of stoot.



Manchester United verwijt juist Lille dat de veiligheidsmaatregelen niet afdoende waren. De vijfduizend Engelse supporters moesten plaatsnemen in een vak waar normaal gesproken 3500 fans plaats konden nemen. Uiteindelijk werd United uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Lille moest 61.770 euro overmaken naar de UEFA vanwege de slechte organisatie, terwijl the Mancunians er vanaf kwamen met een boete van 9.265 euro.