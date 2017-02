Antwoord op scoringsdrift Monaco heet Manchester City

In de Franse Ligue 1 vond Monaco in 26 duels al 76 keer het net. Radamel Falcao maakte tot de wedstrijd van dinsdag al 21 doelpunten in alle competities samen. Tegen Manchester City vond de topspits tweemaal het net, waardoor zijn aantal dus opliep tot 23. Om er nog meer statistieken bij te pakken: de aanvaller heeft nu 44 keer gescoord in alle 49 Europese wedstrijden die hij in zijn loopbaan heeft gespeeld. Hij trof in de laatste vijftien duels even zo vaak het net.



Duizelingwekkende cijfers, dus. En dan is er ook nog dat grote talent Kylian Mbappe. De pas achttienjarige aanvaller, die in eigen land al wordt vergeleken met Thierry Henry, vond ook éénmaal het net tegen Manchester City. Hij heeft dit seizoen zeventien keer gescoord of een assist gegeven in alle wedstrijden voor Monaco.



De drie uitdoelpunten beloven iets voor de Fransen voor de return, maar zeggen niet alles. De spelers van AS Monaco blijken ook maar mensen. Falcao miste namelijk in de tweede helft een strafschop. Bovendien moet wel degelijk rekening worden gehouden met Manchester City, dat achterkwam, maar nooit opgaf.



Bij rust stond het 1-2, in de tweede helft gingen de Engelsen los. Manchester City speelde heel aanvallend en gaf ruimte weg. Toch maakte de ploeg twee goals meer dan de Fransen, vooral omdat the Citizens net een paar stappen sneller waren dan de concurrentie. Letterlijk. In de omschakeling toonden ze zich ijzersterk. Raheem Sterling, Sergio Agüero (twee keer), John Stones en Leroy Sane scoorden voor de Engelsen. Door de 5-3 is nog alles mogelijk in de return op 15 maart.





Hoe mooi kan voetbal zijn #ManCityMonaco — Kees Jansma (@KeesJansmaNL) 21 februari 2017

Een kunstwerk, is #mcimon — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 21 februari 2017