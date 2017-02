Atlético Madrid maakt rampseizoen Leverkusen nóg erger

Het is een beetje het verhaal van Leicester City, maar dan iets minder erg. De Engelse kampioen moet het in de competitie doen met de zeventiende plaats en 21 punten, de Duitsers, hoewel dan geen kampioen, bezetten met dertig punten de achtste plaats in de competitie. De titel is al lang uit zicht, want Bayern München heeft maar liefst twintig punten meer. In de beker ging het ook al niet best. Derde Liga-club Sportfreunde Lotte was na strafschoppen te sterk.



De statistieken in de Champions League van Bayer Leverkusen zijn de afgelopen jaren alleen ook al niet zo hoopgevend. Ze maken in de kock-outfase slechts zelden een doelpunt. In 2002 vonden ze vaker dan één keer het net, sindsdien bleef de teller telkens steken op maximaal één doelpunt. In de eerste wedstrijd tegen Atlético Madrid scoorde alleen Karim Bellarabi voor de Duitsers. Stefan Savic was zo vriendelijk om een bal in eigen net te werken.



Een ander gegeven sneuvelde ook. Daar was Leverkusen ongetwijfeld minder blij mee. Het team had dit seizoen nog niet op achterstand gestaan in de Champions League. Na 25 minuten stonden de Spanjaarden echter al op 0-2. Daarmee hield Atlético Madrid haar goede traditie in de achtste finale in de Champions League hoog, want de ploeg werd pas één keer uitgeschakeld in die ronde. De kans dat de Spanjaarden er dit seizoen uitvliegen, is met vier uitdoelpunten niet zo groot, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Saul Niguez, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro en Fernando Torres scoorden voor Atlético.