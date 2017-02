Video: Héérlijke stift van Radamel Falcao!

Uiteindelijk bleek zijn treffer niet genoeg voor AS Monaco om het eerste duel in de achtste finale van de Champions League winnend af te sluiten. Het werd maar liefst 5-3 in het voordeel van de ploeg van Pep Guardiola. Falcao heeft nu 44 keer gescoord in alle 49 Europese wedstrijden die hij in zijn loopbaan heeft gespeeld. Hij trof in de laatste vijftien duels even zo vaak het net.





Há muita coisa para analisar depois desta magnífica noite...mas pode ficar para depois.



Para já, saudemos o... https://t.co/CaYxTcGJ3C — Bruno Fidalgo (@BR_Fidalgo) 21 februari 2017