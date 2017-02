Video: Samenvatting Bayer Leverkusen-Atlético Madrid

Een samenvatting van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League. Het duel eindigde in 2-4.



De titel is al lang uit zicht, want Bayern München heeft maar liefst twintig punten meer. In de beker ging het ook al niet best. Derde Liga-club Sportfreunde Lotte was na strafschoppen te sterk. Nu dreigt dus ook uitschakeling in de Champions League.