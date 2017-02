Heeft Ajax met Sierhuis weer een échte Ajax-spits?

Ajax A1 plaatste zich gisteravond op De Toekomst via een eclatante 3-0 overwinning op Dinamo Kiev voor de kwartfinales van de UEFA Youth League. Kaj Sierhuis was tweemaal trefzeker en loopt ruim één op één in het prestigieuze jeugdtoernooi. Trainer Aron Winter: "Kaj is een goede spits die een hele goede spits kan worden."

Voor een ploeg waarvan voorafgaand aan het seizoen niet zo bijster veel werd verwacht, wint Ajax A1 met opvallend gemak zijn potjes in de Youth League. De zege op Dinamo Kiev betekende de zesde op rij. En voor een speler op wie niet het predicaat supertalent is geplakt, scoort Kaj Sierhuis met opvallende regelmaat. De teller staat al op acht.

Aron Winter had genoten van de achttienjarige spits. "Hij scoort makkelijk ja. Maar dat niet alleen: hij werkt keihard. Dát maakt hem nog gevaarlijker. Jammer voor hem ging die laatste er niet in." Winter, 84 Oranje-caps, doelde op de sierlijke stift van Sierhuis die in de slotseconden rakelings voorlangs dwarrelde. Daardoor bleef een hattrick uit.

Balverlies

Ondanks zijn doelpuntenexplosie in de Youth League, waaronder een juweel van een omhaal tegen Breidablik, prijkt de naam Kaj Sierhuis niet in het rijtje van groeibriljanten van Ajax. Nog niet althans. Winter: "Kaj is Kaj. Hij heeft net een grote stap gemaakt. Van de A1 naar Jong Ajax. Daar, tegen een hogere weerstand, zal hij zich nog beter gaan ontwikkelen. De tijd zal leren hoe goed hij is. Vooralsnog is hij een talent."

Een talent? Meer niet? Winter: "Kaj is een goede voetballer, een talent. Maar Kasper Dolberg is een gróót talent. Voor Kaj is nu de tijd aangebroken dat hij zich nog verder moet ontwikkelen. Hij moet completer worden. Dit is een heel ander niveau dan het eerste."

Wat er zoal beter moet aan de goaltjesdief? "Als hij voor de goal komt is hij dodelijk", legt Winter uit. "Maar ik vind dat hij meer rust moet brengen als hij elders op het veld wordt aangespeeld. En hij lijdt nog te veel balverlies. Ja ik weet het, er wordt veel gevraagd van een Ajax-spits. Maar Kaj moet dat aankunnen. Hij loopt hier bijna zijn hele leven rond. Weet wat er hier wordt gevraagd van een spits."

Ajax-spits

Sierhuis kan zich vinden in de woorden van zijn trainer. "Voetballend kan ik zeker nog stappen maken. Sterker worden aan de bal, het overzicht behouden en mijn basistechniek aanscherpen. Daar zijn Marcel Keizer, John Heitinga en George Ogararu op de training met Jong dagelijks mee bezig. Ik hoor de hele dag dat ik niet meer over mijn standbeen mag kaatsen."

Maar goed, over zijn torinstinct hoor je niemand bij Ajax klagen. Maar of hij een Ajax-spits is? "Ik weet nog steeds niet precies wat nu een echte Ajax-spits is. Daar verschillen de meningen over. Voor mij is een spits iemand die scoort, dat is het allerbelangrijkste. Je kun ontzettend goed meevoetballen, maar als je niet scoort heb je toch echt een probleem.

De openingstreffer was een echte Sierhuis-goal. Op het moment dat Matthijs de Ligt, de beste man van het veld, Anderson López op de rechterflank de diepte in stuurde, ontworstelde Sierhuis zich van zijn vaste bewaker. De voorzet van Anderson López was op maat, waarna Sierhuis de bal met buitenkant rechts binnen prikte. "Een van mijn specialiteiten", aldus de doelpuntenmaker. "Dat ik bij voorzetten op de juiste plek sta."

Type Giroud

Het was een doelpunt dat Kasper Dolberg in Ajax 1 zelden maakt, simpelweg omdat hij te weinig van de zijkanten wordt aangespeeld. Sierhuis: "Klopt. In de A1 hebben we een iets vrijer systeem dan bij Jong en het eerste. Daar willen ze meer door het centrum spelen om vanuit daar loopacties in de diepte te maken. Bij de A1 doen we meer vanuit voorzetten, ook omdat we daar gevaarlijk in zijn."

Kortom, dat was even wennen voor Sierhuis, toen hij eind november zijn profdebuut maakte in Jong Ajax. "In het begin dacht ik oh, dat is wel even lastig als dat niet meer mag. Maar het betekent dat ook dat ik op een andere manier mijn doelpunt moet gaan maken. Afgelopen weekend scoorde ik tegen Achilles twee keer via acties door het midden, terwijl ik in de jeugd zelden zo scoorde. Ik word er een completere spits door."

"Kasper is ook een ander type spits. Hij is meer van de bal krijgen, een actie maken en dán scoren. Ik ben meer een type Olivier Giroud. Die scoort veel met onetouch-goals. Dus voorzetten in één keer afmaken. Soms is het een simpele goal, soms een mooi. Hoe die bal erin gaat doet er niet toe, je moet er gewoon staan. Dat is ook mijn spel."