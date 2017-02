Terugblikken op de misschien wel mooiste CL-wedstrijd ooit

De ontmoeting tussen Manchester City en AS Monaco van dinsdagavond (5-3) had alle ingrediënten van een goede opera. Toeschouwers in de hele wereld werden weggeblazen met de spectaculaire doelpuntenregen die Manchester plaatselijk blank zette. Wakker worden met de reacties.

De kranten

De kranten komen superlatieven tekort om het spektakelstuk te beschrijven. “Het was een storm, een bedwelmend schouwspel. Modern voetbal in optima forma. Techniek gekoppeld aan loopvermogen en kracht, aan vechtlust. En niemand kan voorspellen welke club de kwartfinales bereikt. (…) Kunst in beweging”, zo schrijft De Volkskrant.



De Telegraaf noemt de wedstrijd 'een reclame voor het voetbal', het Algemeen Dagblad spreekt van 'een krankzinnig mooie wedstrijd' en een 'ontroerend mooie wedstrijd'. “Toen alle stofwolken waren opgetrokken, prijkte er 5-3 op het scorebord, en vroegen vele liefhebbers zich af of ze de mooiste Champions League-wedstrijd aller tijden hadden gezien. Het was voor de neutrale kijker hoe dan ook een ongekend voetbalfeest.”



Twitter

En ook op Twitter worden alle registers opengetrokken om de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League te bejubelen.







Wat een fucking wedstrijd. Niemand kan meer verdedigen en dat is prachtig. En voor mijn verjaardag wil ik de scout van Monaco. — James Worthy (@JamesWorthy) 21 februari 2017

Even aan de zuurstof... #manmon #MCIASM 5-3 — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) 21 februari 2017