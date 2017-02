Wat je moet weten van Kylian Mbappé, de nieuwe Henry

Mbappé was dinsdagavond een van de uitblinkers aan de zijde van Monaco, dat ondanks drie doelpunten in het Etihad Stadium onderuit ging tegen Manchester City: 5-3. In betere tijden voor de Monegasken, vlak voor rust, bracht Mbappé de bezoekers voor het eerst aan de leiding met een fraaie treffer. De nieuwe Henry werd hij al genoemd. Maar wat weten we nog meer van de pas achttienjarige Fransman?





AS Monaco gaat erop en erover op bezoek bij Manchester City. Mbappé haalt hard uit en zet de 2-1 op het bord. #socialreplay #MCIMON pic.twitter.com/VupOfiwYTb — NUsport (@NUsport) 21 februari 2017

Kylian Mbappé has been directly involved in a goal every 71 minutes across all competitions this season:



12 goals

5 assists



18-years-old. pic.twitter.com/s667jDVLfc — Squawka Football (@Squawka) 21 februari 2017

– Zijn doorbraak gaat even snel als hijzelf isIn zijn laatste vier wedstrijden over alle competities maakte Mbappé vijf doelpunten. Het is een seizoen van mijlpalen voor de piepjonge aanvaller. 2016/17 was het seizoen van zijn eerste hattrick bij de senioren, zijn eerste hattrick in de Ligue 1 en zijn eerste doelpunt in de Champions League. Voor de duidelijkheid: Mbappé is een jaar en twee maanden jonger dan Kasper Dolberg.– Doelpunten zijn zeg maar echt zijn dingOf hij ze nu zelf maakt of voorbereidt: doelpunten laten nooit lang op zich wachten met Mbappé in de buurt. Gemiddeld 71 minuten om precies te zijn. Met twaalf doelpunten en vijf assists kon Mbappé een productiviteit overleggen waar zelfs Hakim Ziyech in zijn beste FC Twente-tijd jaloers op kon zijn.– Niet alleen SBS-commentatoren vergelijken hem met HenryOok ene Arsène Wenger wordt enthousiast van de overeenkomsten tussen beide jeugdproducten van AS Monaco. En hij kan het weten. Wenger was immers degene die Henry naar Engeland haalde. “Mbappé is vergelijkbaar met Henry, zeker weten. Ze zijn misschien niet precies hetzelfde, maar hun kwaliteiten tonen onmiskenbare gelijkenissen. Ook als je kijkt naar talent en potentieel zijn ze hetzelfde”, zei Wenger onlangs in gesprek met BeInSports.– Real Madrid zette ooit Zidane in om hem naar Spanje te halenAls ze een gigant als Zinedine Zidane inzetten om je te overtuigen van een transfer naar Real Madrid, dan weet je zeker dat ze het bij De Koninklijke in je zien zitten. Daar hoefde Mbappé dus niet aan te twijfelen toen hij op zijn veertiende een rondleiding kreeg in Madrid. Toch wees hij de Spanjaarden af, op aanraden van zijn ouders. “We hebben hem niet op stage naar Madrid gestuurd om ons te laten vertellen hoe goed hij is. We hebben hem naar Madrid gestuurd om hem te laten zien waarvoor hij het allemaal moet doen”, zei zijn moeder, ex-profhandbalster, later.– Geen zichzelf respecterende topclub houdt hem niet in de gatenBayern München, Borussia Dortmund, FC Barcelona Real Madrid, nog steeds dus, Chelsea, Arsenal, Liverpool: allen werden ze al met Mbappé in verband gebracht. Het is wachten tot de strijd in alle hevigheid losbarst. Kevin de Bruyne wacht de ontwikkelingen gespannen af.