De drie grootste, piepjonge, aanvallende talenten van Ajax

Redan

Als koelbloedigheid een olympische discipline zou zijn, dan komt Redan in aanmerking voor goud, zilver én brons. Een spits van de meest trefzekere soort. Al sinds zijn komst naar De Toekomst in 2009, Redan was toen acht jaar oud, scoort hij er lustig op los. In zijn eerste seizoen was hij meteen goed voor 44 doelpunten. Dinsdagavond kwam Redan als zestienjarige nog in actie tijdens de 3-0 Youth League-zege van Ajax Onder 19 op Dynamo Kiev. Het advies van Urby Emanuelson was niet aan dovemansoren gericht.







Dillon Hoogewerf

Nog zo'n doelpuntenmachine wiens naam op De Toekomst al geruime tijd met enthousiasme in de stem wordt uitgesproken. Ieder jaar goed voor minstens twintig doelpunten. Hoogewerf combineert kracht met balgevoel en doelgerichtheid. Begon het seizoen bij Onder 14, maar schoof al snel door naar een oudere leeftijdscategorie.





Naci UnuvarAls dertienjarige meedoen met Ajax Onder 16: dan zit het qua potentie wel goed. Zeker als je dan ook nog op de belangrijke nummer tien-positie mag opereren. Unuvar maakt zijn achterstand in leeftijd ruimschoots goed met een voorsprong in technische vaardigheden en spelinzicht. Manchester United informeerde al eens, maar kreeg te maken met Unuvar senior. De vader van de piepjonge Naci was er als de kippen bij om aan te geven dat de toekomst van zijn zoon bij Ajax ligt. Dat horen ze graag in Amsterdam.