Het gapende gat tussen Ajax, Feyenoord en PSV en de Europese top

Als de laatste edities van de Champions League ons iets geleerd hebben, dan is het dat Nederlandse clubs niet of nauwelijks kunnen wedijveren met de clubs met de volle bankrekeningen. Maar hoe ver zijn Feyenoord, Ajax en PSV eigenlijk van de Europese top verwijderd?

Meer dan ooit tevoren hangt het voetbal van wetmatigheden aan elkaar. Evenredig aan het verschil in begrotingen tussen clubs stijgt het verschil in kwaliteit. De club met de grootste kans op een prijs is al snel de club met de grootste begroting.



Hetzelfde geldt voor de Champions League. Alle laatste zestien overgebleven clubs hebben een grotere portemonnee dan de Nederlandse top drie. Belangrijker nog dan het kapitaal op de bank: het kapitaal op het veld. Een blik op de ranglijst van meest waardevolle selecties leert dat de Nederlandse top minstens vijftig miljoen euro aan spelers tekort komt voor een plek bij de Europese elite.







Club Transferwaarde selectie Real Madrid 766,8 FC Barcelona 753,5 Bayern München 565,15 Manchester City 525,25 Atlético Madrid 497,5 Arsenal 492 Paris Saint-Germain 455,9 Juventus 447,8 Borussia Dortmund 378,35 Napoli 324,75 Bayer Leverkusen 272,45 Sevilla 236 Leicester City 205,3 AS Monaco 197,8 Benfica 183,4 FC Porto 168,25 PSV 113,2 Ajax 103,93 Feyenoord 91,75

PSV komt nog het dichtst in de buurt. Volgens Transfermarkt.de beschikken de Eindhovenaren over de meest waardevolle selectie van Nederland. Nog altijd geenszins toereikend om aan te haken, laat staan een belangrijke rol te spelen op het Europese strijdtoneel.