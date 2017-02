'Het FC Barcelona-tijdperk is ten einde'

Dat is althans de mening van de bezoekers van deze website. Een kleine meerderheid van de bezoekers is van mening dat een nieuw tijdperk is aangebroken na het even verrassende als genadeloze pak slag dat Paris Saint-Germain vorige week uitdeelde aan de Catalaanse trots. Volgens 53,6 procent is het Barca-tijdperk ten einde.



De rest, 46,4 procent, is terughoudender met het afschrijven van de club die sinds 2006 vier keer de Champions League won. Op woensdag 8 maart worden zij op de proef gesteld; dan wacht namelijk de return in de achtste finale van het miljardenbal, waarin Barcelona een 4-0 achterstand moet wegpoetsen.