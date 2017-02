Raad van Aad IV: "Sevilla gaat door, zonder twijfel"

Dinsdagavond had hij het bij het rechte eind, en woensdag maakt Aad de Mos ons opnieuw deelgenoot van zijn voorspellende gave. Deel vier van Raad van Aad.

FC Porto – Juventus

“Dit zijn twee ploegen met dezelfde stijl. Goede verdediging, strakke organisatie. Maar routine en geslepenheid gaan de doorslag geven en dat spreekt in het voordeel van Juventus. De kracht van de Oude Dame is Buffon met daarvoor Barzagli, Chiellini en Bonucci. Je kunt die ploeg laten spelen zonder namen op de rug, dan nog weet je dat Juve speelt. Een typische huisstijl.”



Sevilla FC - Leicester City

Sevilla gaat door, zonder twijfel. Een goede ploeg met een goede coach. Leicester heeft de handen vol aan de strijd tegen degradatie. Sevilla is veel beter, vooral technisch en tactisch.”