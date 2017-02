Het ballenmeisje: Luana Randazzo

Ook bekend als Miss Limburg International 2015. Ze is de vriendin van Jari Vandeputte, die dit seizoen uitstekend presteert aan de Aalsterweg. De aanvallende middenvelder, afgelopen jaar 21 jaar geworden, wordt dit seizoen opnieuw gehuurd van KAA Gent. In de huidige jaargang staat zijn teller vooralsnog op drie treffers.



Zijn vriendin Luana werd op 16 augustus 1997 geboren in Genk en heeft roots in Zuid-Europa. "Mijn Italiaans temperament is soms erg aanwezig," vertelde ze toen ze zich als één van de 22 deelneemsters kandidaat stelde voor Miss Limburg Internationaal. Een verkiezing waar de helft van de finalisten uit het Nederlandse Limburg komt. De andere helft uit Belgisch Limburg, waar Genk is gelegen.



Een verkiezing die ze ook zeer succesvol afsloot. In Kerkrade mocht ze op zaterdag 7 september 2015 het felbegeerde kroontje op haar hoofd laten zetten, geflankeerd door 1e Eredame Laurien Bammens en 2e Eredame Selina Alessi. Luana is al model vanaf haar dertiende. Toen kreeg ze al een contract bij Models Inc International, waarvoor ze nog steeds werkzaam is.



Haar modellenwerk, waarvoor ze ook veel in het buitenland verblijft, was voor haar steeds lastiger te combineren met haar school. Maar gelukkig is ze inmiddels geslaagd voor de studie kantoor/verkoop aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk. "Elk weekend heb ik wel verschillende activiteiten opstaan. Maar ik zal mijn schoolwerk nooit verwaarlozen. Ik vind school heel belangrijk. Daar kun je altijd op terugvallen", vertelde ze anderhalf jaar geleden op de website van haar school.



De negentienjarige Luana is sowieso een bezige bij. Ze blogt ook over mode en zou graag in de modellenwereld willen blijven. "Rondreizen spreekt mij heel erg aan. Je leert op die manier nieuwe mensen kennen. Als ik wat ouder ben, wil ik graag zelf iets opstarten, een modellenbureau bijvoorbeeld. We zien wel wat de toekomst zal brengen", vertelt ze in hetzelfde interview.



Op dat moment was de Genkse met Italiaanse roots overigens nog vrijgezel. Dat is inmiddels veranderd met profvoetballer Jari als vriend. Een mooie kus met hem is te zien op haar Instagram-account, waar ze bijna 2.300 volgers heeft. Op haar tweede account komen er daar nog bijna 1.600 bij. Op Facebook staat haar aantal likes op bijna 1.350. Dat zullen er ongetwijfeld in de toekomst nog meer worden!