Rzasa: "Legia moet op de counter toeslaan tegen Ajax"

“ Deze keer denk ik niet dat het voor Feyenoord misgaat.”

"Voor het Poolse voetbal zou het mooi zijn als de club de volgende ronde haalt, dat is in ons land allang niet meer gebeurd", vertelt de nu 43-jarige Pool keurig in het Nederlands tegenover ELF Voetbal. "Maar Ajax speelt thuis, de grasmat is beter en de ploeg heeft meer kwaliteiten. Legia zal moeten opletten dat het geen snel tegendoelpunt krijgt. Zelf zullen ze moeten toeslaan in de snelle counter en met standaardsituaties. In corners en vrije trappen is Legia sterk, maar daarin staat Ajax ook steeds beter."

Vorige week zag Rzasa dat het verschil in speelcultuur de doorslag zal geven in de confrontatie in de tweede ronde. "Ajax trad aan met een jonge ploeg. Technische, snelle spelers, die de bal snel rond lieten gaan. Ze zetten hoog druk. In de eerste 25 minuten had Legia daar veel problemen mee. Daarna speelde Legia compacter en stonden ze tactisch beter op het veld. Ze lieten Ajax meer in de duels komen. Legia is fysiek sterker en kwam daardoor terug in het duel."



Tomas Necid

Tomas Necid kreeg voor rust een goede kans voor Legia Warschau. "Na een foutje van Daley Sinkgraven op links. Aan de zijkanten lag het gevaar voor Legia. Ook achter de rug van de centrale verdediging lag veel ruimte, maar daar maakte Legia geen gebruik van. In de tweede helft bracht Legia met Michal Kucharczyk en Guilherme twee spelers met meer snelheid.Toen kreeg de ploeg meer ruimte en ook enkele kansjes. Het veld was heel erg slecht door de strenge Poolse winter. Dat is geen voordeel wanneer je er een mooie wedstrijd van wil maken."



Het zou Rzasa niet verbazen als trainer Jack Magiera zijn spits Necid, oud-huurling van PEC Zwolle, in de Amsterdam ArenA op de bank neerzet. "Hij is een balvaste spits, maar daar heb je in Amsterdam niet heel veel aan. Legia zal via de snelle counter moeten toeslaan."







Rzasa speelde in Nederland voor De Graafschap, Feyenoord, sc Heerenveen en ADO Den Haag. In 2008 zette hij bij SV Ried een punt achter zijn voetbalcarrière. "Ik heb daarna drie jaar gewerkt voor de Poolse voetbalbond, was anderhalf jaar assistent-trainer van Lech Poznán en twee seizoenen technisch directeur van Cracovia. Nu geef ik individuele training aan kinderen. Vandaag (woensdag, red.) heb ik om 14.00 uur en 15.00 uur een training. Ik vind het leuk om met de jongste jeugd te werken." Daarnaast is hij druk met zijn gezin. "Ik ben pas voor de derde keer vader geworden, van een jongetje. Mijn zoon van zeventien en dochter van dertien zijn in Rotterdam geboren. Mijn zoon speelt nu in de voetbalacademie van Arek Radomski in Kraków."



Feyenoord

Contact met Nederland is er nog steeds. "Vooral met Feyenoord. Het meest met Jon Dahl Tomasson. Als ik een wedstrijd wil bezoeken, ligt er altijd een kaartje voor me klaar. Voor de openingswedstrijd en de benefietwedstrijd in de winter krijg ik een aparte uitnodiging, maar helaas kan ik nooit. Feyenoord is goed voor haar oud-spelers."



De kampioensrace in de Eredivisie volgt hij op de voet. "Ik hoop dat Feyenoord na 1999 weer de titel grijpt. Ik werd met Feyenoord twee keer tweede, twee keer derde. We gingen onder Bert van Marwijk ook eens met een voorsprong van vijf punten de winterstop in. Daarna werd PSV alsnog kampioen. Deze keer denk ik niet dat het misgaat. Je kunt zien dat het team er echt in gelooft. Ze vormen een hecht team en gaan nu echt voor."