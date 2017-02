"Chinees megabod op Bas Dost"

Volgens Portugese en Italiaanse media heeft Tianjin Teda een bod van veertig miljoen euro (!) uitgebracht op Dost. Dat zou voor Sporting een winst van liefst dertig miljoen euro winst bedragen. Afgelopen seizoen werd de 27-jarige centrumspits voor tien miljoen overgenomen van VfL Wolfsburg.



Bij Tianjin Teda zou Dost ploeggenoot worden van Nemanja Gudelj, die Ajax in januari verruilde voor de Chinese club. Ook John Obi Mikel en Ideye Brown staan onder contract bij Tianjin, dat tot en met 28 februari heeft om de komst van Dost af te ronden. Dan sluit de transferperiode in China.



Dost is bij Sporting in korte tijd uitgegroeid tot een onmisbare kracht. De Oranje-international maakte in negentien competitieduels liefst zeventien doelpunten. In Nederland droeg hij de shirts van FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen.