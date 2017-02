Cristiano Ronaldo showt zijn glimmende Bugatti

De Portugese stervoetballer kocht na de veroverde Europese titel afgelopen zomer een nieuwe Bugatti Veyron Vitesse 17. Winkelwaarde twee miljoen euro. Door de weersomstandigheden stond het voertuig, die de 300 kilometer kan aantikken, de laatste tijd in de garage. Nu de zon ook in Madrid doorbreekt, is het tijd om de bolide weer te showen aan de buitenwereld.



De aanvaller van Real Madrid gooide direct een fotootje op zijn Instagram-account. Nice!





Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 21 Feb 2017 om 4:48 PST