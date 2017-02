Sneijder kan op verjaardag recordinternational worden

Recordinternational. Het is een grote eer en Wesley Sneijder schuift dan ook niet onder stoelen of banken dat hij het graag wil worden. De middenvelder van Galatasaray staat inmiddels op 126 caps en heeft nog vier duels te gaan tot het record van Edwin van der Sar. Thuis tegen Luxemburg. De Kuip. Vrijdag 9 juni. Dat is Oranjes vierde interland vanaf nu. Het is een bijzondere datum, want Sneijder viert dan ook zijn 33e verjaardag.

Om zijn verjaardagscadeau uit te kunnen pakken, is het wel zaak dat Sneijder in de komende vier interlands meedoet. Of dat lukt is nog maar de vraag, want de Utrechter kampt met een blessure. Op 4 februari viel hij na vijf minuten al geblesseerd uit tijdens de bekernederlaag van Galatasaray tegen Istanbul Basaksehir. Sneijder heeft zijn rentree nog niet gemaakt en het is onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De tijd dringt, want begin volgende maand maakt bondscoach Danny Blind zijn voorselectie bekend voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije, op zaterdag 25 maart.



Drie dagen na de wedstrijd tegen Bulgarije neemt Oranje het in een vriendschappelijk duel op tegen Italië. Twee maanden later, op 31 mei, speelt het Nederlands elftal naar verluidt in Casablanca een oefenpot tegen Marokko. De KNVB heeft dit nog niet bevestigd, maar mocht het bericht niet kloppen, dan komt er ongetwijfeld een andere opponent voor die datum. Vrijdag 9 juni moet vervolgens de grote dag worden voor Sneijder. Op zijn verjaardag kan hij Van der Sar evenaren als recordinternational.