Vanaf nu verkrijgbaar: de nieuwste ELF Voetbal Magazine!

André Onana

Wie hem in zijn eerste maanden zag stuntelen bij Jong kon zich moeilijk voorstellen dat André Onana óóit belangrijk zou worden voor Ajax 1. Laat staan zo snel. Mister Clean Sheet combineert de Afrikaanse reflex met een Europese scholing. "In Afrika lopen ze lichtjaren achter."



Martin Ödegaard

Heerenveen ligt op de route naar Madrid, als je tenminste vanuit Noorwegen vertrekt. Martin Ödegaard sloeg een tussenstop aanvankelijk over, maar bedacht zich na een jaar ploeteren bij Real Madrid Castilla en streek alsnog neer in Friesland. Voor anderhalf jaar, en daar zijn ze maar wát blij mee in het hoge noorden.



Peter Hyballa

Als kind wilde Peter Hyballa een poppenspeler worden. Dat is de Duitser met een Rotterdamse moeder nu ook in zekere zin, als trainer van NEC. De kleurrijke Hyballa is een ware attractie in de Eredivisie. Een openhartig interview met een lonely cowboy, een met vele gezichten. "Veel mensen nemen zichzelf veel te serieus."







Terence Kongolo

Terence Kongolo is een van de langstdienende Feyenoorders in de huidige selectie. Of hij de komende maanden aan een afscheidstournee bezig is weet alleen God, zegt Kongolo. Een gesprek over zijn familie, een heldenmuur en een Bijbelstudie. "Je moet altijd positief denken."

Sergio Ramos

Hij is bij Real Madrid uitgegroeid tot El Capitán. Sergio Ramos werd door zijn oud-teamgenoot en huidige trainer Zinédine Zidane al eens de ziel van de club genoemd. Iemand die de strijd nooit opgeeft. Een portret van een koninklijke matador, wiens hoofd zijn kracht en zwakte is.



Vito en Delano van Crooij

In Noord-Limburg denken ze al stiekem aan een rentree in de Eredivisie. VVV-Venlo staat fier aan kop in de Jupiler League. Twee bij VVV opgeleide broers spelen een prominente rol in het team van trainer Maurice Steijn. Wij gingen thuis op bezoek bij Vito en Delano van Crooij.



William Troost-Ekong

140 miljoen Nigerianen kennen zijn gezicht. Dat zijn er ongeveer 140 miljoen meer dan in Nederland en België. William Troost-Ekong uit Haarlem nam vorig jaar een medaille mee uit Rio, na een olympisch toernooi dat alle ingrediënten had voor een goede opera. Nu is de Nigeriaans international neergestreken in Gent.







Hector Moreno

Hij moest even slikken toen Donald Trump de winnaar bleek van de Amerikaanse verkiezingen. Snel moest de knop om, want vier dagen later wachtte een interland in en tegen de VS. Tijdens die interland ervoer Héctor Moreno de macht van het voetbal. "Het betekende enorm veel voor alle Mexicaanse immigranten."

