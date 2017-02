AZ moet profiteren van zwakke verdediging van Lyon

Nee dan Lyon. In de eerste helft schoten de Fransen slechts twee keer op het doel van Tim Krul en beide keren was het ook raak. Het grootste verschil tussen AZ en Lyon luistert naar de naam Alexandre Lacazette, de 25-jaar oude spits die al ruim een jaar wordt begeerd door clubs die nóg rijker en nóg prominenter zijn dan AZ. De puissant rijke Lyon-eigenaar Jean-Michel Aulas kon het zich echter permitteren door aangeboden bedragen van wel € 45 miljoen (West Ham) af te slaan.



Donderdag 23 februari; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 16e FINALES:

Olympique Lyonnais-AZ

Hij wilde zijn spits nog minimaal één jaar houden en wordt daarvoor nu beloond met doelpunten. Afgelopen zondag benutte hij een strafschop in de 4-2 zege op Dijon, zijn 21ste treffer in Ligue1. En zijn twee treffers in Alkmaar waren mogelijk nog belangrijker. Het lijkt uitgesloten dat het Europese avontuur van AZ verder gaat dan het laatste fluitsignaal in Le Parc Olympique Lyonnais. Een voorsprong van drie goals en vier geproduceerde 'uit-treffers'... Lyon zit in een zetel op weg naar de volgende ronde.



Als AZ op nog één ding mag hopen, dan is het op het feit dat Lyons verdediging niet bepaald het sterkste deel van de ploeg is. Dat maakte Dijon (de nummer zestien uit Frankrijk) afgelopen zondag weer eens duidelijk. Dijon leidde tot de 80e minuut zelfs met 1-2, maar moest in de slotfase nog drie treffers incasseren. Voor Lyon dus de tweede keer in drie dagen dat de ploeg vier treffers produceerde.





Lyon, dat één wedstrijd minder speelde (25) dan de rest (26), staat 4de in Ligue 1 met een achterstand van 13 punten op Paris Saint Germain en Nice, die samen een tweede plek delen.



Olympique Lyonnais - AZ in het kort:



• Memphis Depay, die tegen AZ niet mag spelen omdat hij in de Europa League al voor Manchester United speelde, stond tegen Dijon negentig minuten in het veld en viel vooral op door een geweldige kans te missen.

• Depay debuteerde voor Lyon op 21 januari in een wedstrijd tegen Olympique Marseille.

• In de twee meest recente wedstrijden voor Lyon in Ligue 1 (een 2-1 nederlaag tegen Guingamp en de 4-2 zege op Dijon) schoten de tegenstanders vier keer op het doel van Lyon. Alle vier de keren werd het een treffer!

• In de laatste vier wedstrijden, die Lyon speelde tegen een Nederlandse club in Europees verband, kreeg het geen treffer tegen.



• Lyon speelde vijf keer een thuiswedstrijd tegen een Nederlandse club. De Fransen wonnen twee keer. Twee keer werd het gelijk en één keer verloor Lyon.

• De nederlaag van vorige week was voor AZ de eerste tegen een Franse tegenstander in Europees verband. Eerder - in drie andere ontmoetingen - bleef AZ ongeslagen. In de UEFA Cup-groepsfase van 2004/2005 (toen ploegen slechts één keer tegen elkaar speelden) won AZ met 2-0 van Auxerre. Op weg naar de UEFA Cup-finale van 1981 speelde AZ in de halve finales tegen Sochaux. In Alkmaar werd het 3-2 voor AZ'67 (zoals toen nog de naam was). In Frankrijk eindigde de wedstrijd in 1-1.



• In zeven wedstrijden scoorde niet één AZ-speler meer dan één treffer in de Europa League dit seizoen. Haps, Mühren, Weghorst, Tankovic en Jahanbakhsh staan op de Europa League topscorerlijst onder Lacazette, die niet eens de volle negentig minuten speelde.

• Op de dag van de wedstrijd viert AZ's Muamer Tankovic zijn 22ste verjaardag.