De opmerkelijke opmars van Onana, Mister Clean Sheet

Hij verkoos club boven vaderland, is de onomstreden eerste doelman van Ajax en pas twintig jaar. En dan hebben de supporters ook nog een lied voor hem gemaakt. "Weet jij eigenlijk wat ze zingen?" André Onana, cultheld in wording.

In de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine een uitgebreid interview met keeper André Onana (20). Over de Afrika Cup, Samuel Eto'o, FC Barcelona, wijze raad van Edwin van der Sar en meer. Onana maakte in januari 2015 de transfer van de jeugdopleiding van Barcelona naar De Toekomst.



"Het streelde me dat Marc Overmars echt werk van mij heeft gemaakt. Maar het allerbelangrijkste vond ik toch wel dat Ajax jonge spelers écht een kans geeft. Dat gaf de doorslag. Chelsea en Arsenal toonden ook interesse, net als een serie Spaanse clubs. Maar ik geloofde er niet in dat ik daar aan spelen zou toekomen", zegt Onana.

Vertrouwen

Na een anderhalf jaar warmdraaien in de A1 van Ajax en Jong Ajax dacht de Kameroener even aan een vertrek uit Amsterdam. "Mister Van der Sar zei: 'Voor een keeper ben je nog maar een kind. Je komt nét kijken. Je moet geduld hebben, hoe moeilijk dat ook is.' Hij vertelde dat hij hetzelfde had meegemaakt. Ik was om. Ik bedoel, de big boss was twintig jaar een van de beste keepers van de wereld. Dus hij zal het wel weten."

Onana kreeg na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona het vertrouwen van trainer Peter Bosz en hield huurling Tim Krul op de bank. "Ik heb het goed gedaan, dat vind ik echt. Maar zonder een goede verdediging was het mij niet gelukt. We verdedigen als team. Ik krijg de credits, maar eigenlijk verdient het hele elftal een compliment. En keeperstrainer Carlo L'Ami. Carlo zegt altijd: André, ik weet dat het niet makkelijk is, maar je móét voor de clean sheet gaan. Hij heeft het er ingepompt."



