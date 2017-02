"Bellerin optie één voor FC Barcelona"

Sergi Roberto, die de positie nu invult, is geen rechtervleugelverdediger. Aleix Vidal voldoet niet aan de verwachtingen en Dani Alves vertrok afgelopen seizoen. Bellerin is optie één om het gat nu in te vullen. Dat meldt Mundo Deportivo. De drievoudig Spaanse international heeft nog een contract tot medio 2023 bij Arsenal.



Die club zal hem niet zomaar laten gaan. Maar de Londenaren lijken opnieuw toe te leven naar een prijsloos seizoen. Dat zal de stap voor Bellerin waarschijnlijk gemakkelijker maken. Tot de zomer van 2011 droeg Bellerin overigens al het shirt van FC Barcelona.