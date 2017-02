Video: Paulo Henrique straft grote hakblunder af

Een blunder van jewelste. Mohamadou Sissoko ging afgelopen weekend grandioos in de fout tijdens de wedstrijd PAOK Saloniki - Veria FC in de Griekse Alpha Ethniki.

In de zeventiende minuut dacht de Fransman met een simpel hakballetje terug een verdedigende optie simpel op te lossen. De centrale verdediger had echter niet in de gaten dat Paulo Henrique in zijn omgeving stond. De Braziliaanse winteraanwinst van PAOK pikte de bal simpel op en tekende in de zeventiende minuut voor de 1-0.



Veria, waar oud-Ajax-speler Jeffrey Sarpong in de basis startte, kreeg uiteindelijk met liefst 4-0 klop.