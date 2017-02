Giggs beleeft leuke avond met ex van Cristiano Ronaldo

Inderdaad de rondborstige Engelse actrice. Ook was ze te zien in televisieprogramma's, zoals de Engelse versies van De zwakste schakel, MasterChef en Steracteur Sterartiest. En uiteraard kent iedereen haar vast van diverse gewaagde, niets verhullende fotoreportages in de bladen. Tegenwoordig is Atkinson 32 jaar en nog steeds zoekende.



Volgens The Sun ging Atkinson afgelopen week op stap met Giggs, die keurig is getrouwd met Stacey maar al eerder vreemdging. "Hij bleef maar naar naar haar kijken", meldt een insider aan de krant. "Er is duidelijk een vonk overgeslagen. Ze leunden voortdurend naar elkaar toe over de tafel." Ook in december werden de twee al door hetzelfde boulevardkrant aan elkaar gekoppeld.





Ryan Giggs has been caught flirting with Emmerdale beauty Gemma Atkinson https://t.co/1uOL6bvS9K pic.twitter.com/XVoWYLmofG — The Sun (@TheSun) 20 december 2016

Thank you @martinealexander and @houseofcb for my outfit for last nights concert. Comfiest. Trousers. Ever. Een bericht gedeeld door Gemma Atkinson (@glouiseatkinson) op 10 Dec 2016 om 1:30 PST

Atkinson is geen onbekende in de voetbalwereld. De Engelse had jaren geleden een relatie met Giggs' voormalig teamgenoot Cristiano Ronaldo. Ook was ze verloofd met spits Marcus Bent.