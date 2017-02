Ajax treft aangeslagen Legia Warschau op juiste moment

Een verschil met twee jaar geleden, toen beide clubs in dezelfde fase van het toernooi ook al tegen elkaar speelden, is dat de wedstrijd in de ArenA nu een return-wedstrijd is. Destijds - op 19 februari 2015 - won Ajax in Amsterdam met 1-0 (goal Arek Milik) om de tweestrijd daarna in Polen met een 0-3 zege af te maken. Dit keer is het uitgangspunt een 0-0, al had Ajax natuurlijk wel de pech dat het Spaanse arbitrageteam niet zag dat een inzet van Davy Klaassen door de Poolse doelman Malarz ACHTER de lijn was gestopt en Ajax daarmee een geldig doelpunt was ontnomen.



Donderdag 23 februari; 19.00 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 16e FINALES:

Ajax-Legia Warszawa

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl

----> winst Ajax 65%, gelijkspel 20%, winst Legia Warszawa 15%





In tegenstelling tot Ajax, dat het nieuwe jaar met zes competitiewedstrijden op rij is begonnen, is Legia vorige week tegen 'een tikje' aangelopen. Op zondagavond ging de uitwedstrijd tegen het onderaanstaande Ruch Chorsov met 3-1 verloren. Legia speelde de het laatste kwartier - toen de stand al 3-0 was - met tien man, nadat Adam Pazio van het veld was gestuurd. In die fase lukte het Miroslav Radović met z'n achtste treffer van het seizoen nog de score een beetje een dragelijker aanzien te geven. Deze Radović ontbreekt overigens donderdag in de ArenA. Hij is geschorst, evenals trouwens Ajacied Kenny Tete, die in Warschau uit het veld werd gestuurd.



Verwacht jij dat Ajax in eigen huis toeslaat en doorstroomt naar de volgende ronde? Zet dan hier in.



De historie laat wel zien dat Ajax flink moet oppassen. De Amsterdammers bereikten voor de zevende keer de KO-fase van de Europa League, maar gingen slechts in twee van de zes voorgaande pogingen over naar de 1/8ste finales. De laatste keer was het Europese avontuur na die dubbele wedstrijd tegen Legia in de volgende ronde ten einde, toen Ajax verloor van Dnjpr Dnjpropetrovsk. Wel is Ajax nu al negen Europese thuiswedstrijden ongeslagen, inclusief zeges in de laatste drie ontmoetingen (in totaal 4 gewonnen en 5 gelijk) en kwalificeerde zich als ongeslagen groepswinnaars voor de eindstrijd.