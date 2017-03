Peter Hyballa, voetbalgekke poppenspeler van NEC

“ Veel mensen nemen zichzelf veel te serieus. Zeker in de voetbalwereld.”

In de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine staat een uitgebreid interview met NEC-coach Hyballa, die als kind met bewondering naar de Augsburger Puppenkiste keek en poppenspeler wilde worden. Dat werd de Duitser met een Rotterdamse moeder in zekere zin ook, als trainer. Een monoloog over zijn vele gezichten.



Rustiger

"Ik was 25 jaar toen ik als trainer een jaar naar Namibië ging", zegt Hyballa. "Dat was echt een bijzonder avontuur. Afrikaanse voetballers hebben geen villa's of merkkleding. Toch lachen ze lachen altijd. En als ze een party hebben is het echt een party . Alleen de discipline was nul. Die heb ik geprobeerd erin te brengen. Maar Afrika is anders dan Europa. Veel meer ellende. Ik heb de sloppenwijken ge- zien en daar ook trainingen gegeven. Ik heb veel kinderen met talent gezien, maar dat komt er niet altijd uit in hun situatie. Toch hebben ze mij aangestoken met hun lach."



"Ik heb een voetbalschool in Namibië. Ik kom er geregeld. Afrika heeft mij echt gevormd. De ervaringen van daar ontneemt niemand mij. Na mijn tijd in Afrika en ook de dood van mijn vader, die overleed aan een hartstilstand, heb ik leren relativeren. Ik sta nu ook veel positiever in het leven dan toen ik nog jong was. Je zou het misschien niet zeggen als je mij zo langs de lijn ziet staan, hè? Haha. Ik ben juist veel rustiger geworden."







Nuilen

"Ik was eens de jongste proftrainer in Duitsland, voor zo'n zeven jaar. Ik was ongeduldig, iemand die direct de volgende stap wilde maken. Binnen drie of vier jaar naar de Champions League. Maar soms moet je juist even de tijd nemen om ergens bij stil te staan. Om te genieten. Niet alles voor lief nemen. Wij in Midden-Europa zijn over het algemeen vaker negatief dan positief."

"Mensen hebben altijd wel wat te nuilen. Maar wij kunnen hier gewoon naar de koelkast lopen en eten pakken. Je zou eens een dag in Afrika moeten meelopen... Wij moeten tot onze lieve God bidden dat wij in Nederland of Duitsland wonen en niet in Syrië. Wees gelukkig met wat je hebt. Ik word echt moe van nuilers. Veel mensen nemen zichzelf veel te serieus. Zeker in de voetbalwereld. Doe gewoon eens normaal."



