Tim Krul zeker niet de eerste twijfelachtige AZ-keeper

Tim Krul beleeft op zijn zachtst gezegd geen lekkere start in het doel van AZ . Hij oogt zeer onzeker. Maar hij is niet de eerste en wellicht ook niet de laatste goalie die onder druk komt te liggen in Alkmaar. Ook voor de komst van de international stond er zelden een onomstreden doelman onder de lat. De laatste seizoenen versleet AZ meer eerste keepers dan trainers. Een overzicht van de laatste ELF keepers die Krul voorgingen.

1. Sergio Rochet (2014-heden) 51 Eredivisie-duels 72 tegengoals 12 clean sheets

Debuteerde ooit door de blessure van zijn voorganger Esteban, maar werd nooit onomstreden. Hij wisselt geniale reddingen af met kolderieke blunders. Hij verloor vorig seizoen zijn basisplaats even aan Gino Coutinho en zag, ondanks de uitgesproken steun van trainer John van den Brom, deze winter Tim Krul in Alkmaar opduiken. Komende zomer wacht voor Rochet waarschijnlijk een exit. AZ probeerde Robbin Ruiter eerder al te kopen van FC Utrecht. Als hij niet transfervrij overkomt, dan haalt AZ ongetwijfeld een andere keeper.



Staat Rochet volgend jaar nog onder contract in Alkmaar?

2. Gino Coutinho (2015-heden) 11 Eredivisie-duels 19 tegengoals 1 clean sheet

De ervaren goalie kwam over van Excelsior en maakte in Alkmaar een redelijke indruk. Op de trainingen. Want zodra hij de voorkeur kreeg boven Rochet in het doel, kon hij amper overtuigen. Dit seizoen kwam hij mede door blessureleed helemaal nog niet in actie voor AZ. Kan wellicht aanblijven als stand-in.





Excelsior wilde Coutinho wel terughalen, AZ werkte niet mee.

3. Esteban (2010-2015) 108 Eredivisie-duels 150 tegengoals 31 clean sheets

Iedereen herinnert Esteban waarschijnlijk vooral vanwege het schopincident in het duel tegen Ajax, waar de goalie een supporter die hem aan viel, terugschopte en de rode kaart kreeg. Maar dat is niet terecht. De Costa Ricaan heeft namelijk wel degelijk hele goede seizoenen gekeept in Alkmaar. Zeker in het jaar 2011/12 was hij een hele degelijke keeper. Later ging hij echter steeds meer schoonheidsfoutjes maken waardoor hij uit het elftal verdween. Gezien zijn salaris was hij daarom niet langer houdbaar en vertrok hij ietwat beschadigd naar Trabzonspor.



Esteban, de ideale potentiële opvolger van Romero, vonden ze bij zijn aanstelling.

4. Sergio Romero (2010-2015) 90 Eredivisie-duels 87 tegengoals 40 clean sheets

Misschien wel de reden dat AZ graag keepers uit Zuid-Amerika haalt. Want Romero kwam in het doel voor de geblesseerde Boy Waterman, die daarna zijn basisplaats kwijt was. Romero maakte namelijk meteen een hele goede indruk en werd liefst 950 minuten niet gepasseerd. Het levert hem de vierde plaats op de lijst langst ongepasseerde keepers in de Eredivisie op. Een indrukkende prestatie in het kampioensjaar. Totdat hij zijn hand gebroken sloeg na de bekeruitschakeling tegen NAC Breda. En zo was er elk jaar wel iets waardoor hij altijd wel een deel van het seizoen miste. Na zijn gigantisch sterke opening viel zijn uiteindelijke nieuwe bestemming, Serie B-ploeg Sampdoria, toch iets tegen. Velen hadden in het begin een grotere transfer verwacht.





De keuze ging destijds tussen óf Didulica óf Romero.

5. Joey Didulica (2006-2012) 29 Eredivisie-duels 24 tegengoals 13 clean sheets

De periode van Didulica in Alkmaar kenmerkt zich vooral door zware blessures. Na een hard schot van PSV'er Jason Culina lag de Australiër meer dan een jaar uit de roulatie met een kwetsuur aan zijn hoofd. Blessureleed was ook de reden dat hij in 2011 per direct stopte: hij wilde geen risico lopen om weer geblesseerd te raken.



Didulica legde veel risico's in zijn spel, wat hem in combinatie met pech ook een aantal zware blessures kostte.

6. Boy Waterman (2007-2011) 33 Eredivisie-duels 43 tegengoals 12 clean sheets

Werd het eerste seizoen gehuurd van sc Heerenveen, waarna AZ de goalie definitief binnenhaalde. Één seizoen was er een soort van vaste basisplaats, daarna kreeg Sergio Romero de voorkeur. Waterman werd daarom meerdere malen verhuurd (Den Haag & De Graafschap) en uiteindelijk stapte hij transfervrij over naar Alemannia Aachen. Hoewel men in Alkmaar vond dat hij tekort kwam voor de top van de Eredivisie, had Waterman later onder Dick Advocaat bij PSV zelfs nog even een basisplaats.



Ook in Eindhoven heerste er twijfels over Waterman.

7. Khalid Sinouh (2006-2007) 11 Eredivisie-duels 9 tegengoals 5 clean sheets

AZ was de eerste van de acht bestemmingen die Sinouh in de laatste fase van zijn carrière nog zou bereiken. In Alkmaar maakte Sinouh een uitstekende indruk. Elk duel dat hij in de Eredivisie keepte namens AZ werd gewonnen. Op ééntje na. Tegen Excelsior (3-2 verlies) gaf AZ de titel uit handen, Sinouh moest na twintig minuten al het veld betreden omdat Boy Waterman rood kreeg. PSV ging er op de slotdag met het kampioenschap vandoor.



Ook Sparta Rotterdam was een van die acht bestemmingen.

8. Ronald Waterreus (2006-2007) 5 Eredivisie-duels 7 tegengoals 2 clean sheets

De blessures van de keepers van AZ deden Louis van Gaal een telefoontje naar Ronald Waterreus plegen. Een goede keuze van Van Gaal zo bleek, want de ervaren doelman die op weg was om een transfer te maken naar Amerika, keepte vijf prima wedstrijden - al werd er maar één van gewonnen. Daarna vertrok hij alsnog richting de USA om zijn loopbaan af te sluiten.



Waterreus was uitgegroeid tot een clubheld van PSV

9. Job Bulters (2006-2007) 3 Eredivisie-duels 3 tegengoals 2 clean sheets

Voor de komst van Waterreus werd Van Gaal twee keer gedwongen om een beroep op Job Bulters te doen. Hoewel de goalie te licht was voor het hoogste niveau, hield hij zich tegen Heracles Almelo en Excelsior (beide 5-0 winst) prima staande. In De Kuip tegen Feyenoord 3-2 viel hij echter wel door de mand. Al was dat natuurlijk geen schande. Later speelde hij onder meer nog voor MVV.



De jongeling in het doel van AZ.

10. Henk Timmer (2003-2006) 130 Eredivisie-duels 177 tegengoals 43 clean sheets

De laatste écht degelijke en betrouwbare keeper van AZ, Henk Timmer. Een keeper die gewoon drie seizoen achter elkaar ieder duel degelijk volmaakt. Ajax en Feyenoord huurden hem twee keer van AZ om een betrouwbare keeper achter de hand te hebben. Daarna lieten de Alkmaarders hem niet meer gaan en kreeg hij een vaste plek in het doel. Met enkele glorieuze hoofdrollen, bijvoorbeeld tegen Villarreal, daarop volgend.



Timmer, al gestopt, keerde voor even terug in het shirt van sc Heerenveen.

11. Theo Zwarthoed (2001-2006) 20 Eredivisie-duels 24 tegengoals 5 clean sheets

De betrouwbare inval-sluitpost van AZ. Vijf jaar lang. Kwam iets tekort voor een basisplaats, waarna hij een stap terug deed naar Excelsior. Na één seizoen deed hij nog een stapje terug en ging hij naar de Jupiler League, waarna hij na een lange omweg via onder meer Go Ahead Eagles uiteindelijk terugkeerde op het hoogste niveau. Gepokt en gemazeld.



Via een omweg heeft Zwarthoed alsnog een basisplaats in de Eredivisie.

Het wachten lijkt dus op supertalent Nick Olij. Hij stond al in de belangstelling van Manchester United en maakt in de Tweede divisie namens Jong AZ een uitstekende indruk. Wanneer krijgt een kans in het eerste van John van den Brom?