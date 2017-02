Video: Oud-Vitessenaar produceert misser voor open doel

Kennen we hem nog? Uros Djurdjevic. Twee jaar geleden besliste hij nog de kraker tussen Vitesse en Ajax in Arnhems voordeel.

Tegenwoordig draagt de aanvaller het shirt van Partizan Belgrado. En tja, afgelopen weekend had hij zijn vizier niet bepaald op scherp staan. De 22-jarige aanvaller ging alleen op de doelman van FK RAD af. Dat niet alleen. Djurdjevic omspeelde de doelman, maar binnenschuiven leek een groot probleem.



Gelukkig voor Djurdjevic had zijn misser geen gevolgen. Later in de wedstrijd zorgde hij voor het enige doelpunt van het duel.