"Van Persie zegt Sao Paulo definitief af"

Dat meldt Tuttomercatoweb.it in een exclusief bericht op haar website. Sao Paulo zit al langer achter onze landgenoot aan, die nog een contract voor bijna anderhalf jaar heeft bij Fenerbahçe SK. De 33-jarige Rotterdammer heeft nu de knoop doorgehakt om in Istanboel te blijven.



Van Persie heeft daarnaast beloofd om in de toekomst zijn carrière af te sluiten in Rotterdam. Dat zou Feyenoord of Excelsior, zijn beide voormalige clubs, betekenen.