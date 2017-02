Pellè met bloedmooie vriendin op olifant

Het seizoen in de Chinese Super League is nog niet begonnen. Graziano Pellè kan dus nog mooi vakantie vieren. En andere delen van de wereld bekijken.

Dat doet de Italiaanse centrumspits, in dienst van Shandong Luneng, samen met zijn bloedmooie vriendin Viktoria Varga in Afrika. En wat is er dan mooier dan een ritje te maken op de rug van een olifant? De twee tortelduifjes lieten zich dat geen twee keer zeggen. Een prachtig resultaat!





Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 22 Feb 2017 om 7:24 PST

Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 7 Feb 2017 om 7:14 PST