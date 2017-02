"Blind moet komende zomer weg bij Manchester United"

Volgens The Sun is de club niet van plan om het contract van de Nederlander, dat loopt tot medio 2018, te verlengen. Manager José Mourinho zou ook al hebben verteld wie de vervanger wordt: Victor Lindelöf van Benfica. Blind werd in de zomer van 2014 door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. Als het contract van de verdediger niet wordt verlengd, is een transfer na dit seizoen noodzakelijk. Anders loopt de oud-speler van Ajax transfervrij de deur uit.





"Blind is een van de spelers die op de lijst staat om komende zomer te vertrekken", meldt een anonieme bron aan The Sun. "De tijd om nog indruk te maken op de trainer begint voor hem te dringen. Hij is een hele veelzijdige en nuttige speler voor de club, maar José denkt dat hij betere opties heeft." Lindelöf, zesvoudig Zweeds international, is een van de beoogde versterkingen waarmee Manchester United eindelijk weer eens een gooi hoopt te doen naar de landstitel.Afgelopen winter vertrok onze landgenoot Memphis Depay al bij Manchester United. Hij tekende bij Olympique Lyon. Dat zou betekenen dat enkel Timothy Fosu-Mensah onze eer hooghoudt. Al speelt in de jeugd uiteraard nog Tahith Chong, die momenteel hersteld van een knieblessure.