Alle facts en figures van Ajax - Legia Warschau

Na het 0-0 gelijkspel in Polen zou een remise met doelpunten echter wel fataal zijn. In de afgelopen periode zijn regelmatig ontmoetingen tussen Nederlandse clubs en Legia gespeeld. Ook over Ajax zijn diverse leuke bijzonderheden te melden. Hieronder zetten we ze op een rij:



Ajax - Legia Warschau in het kort:



• Legia won al 26 jaar geen Europese wedstrijd meer die NA de jaarwisseling werd gespeeld. In dat seizoen versloeg Legia Sampdoria om daarna in de halve finales van de Europa Cup voor Bekerwinnaars op Manchester United te stranden. Het was voor Legia de beste Europese prestatie in de clubgeschiedenis.

• Die 0-0 tegen Ajax van vorige week was best bijzonder. In de zes wedstrijden van Legia in de voorrondes van de Champions League vielen 33 treffers, een fors gemiddelde van 5,5 goals per wedstrijd!

• Mocht Ajax doorgaan naar de volgende ronde en Davinson Sánchez of Joël Veltman een gele kaart krijgen, dan zijn ze geschorst voor de volgende wedstrijd.

• In Europees verband speelde Legia negen keer tegen een Nederlandse club, waarvan de laatste drie keer tegen Ajax.

• De beroemdste wedstrijden waren de halve finalewedstrijden tegen Feyenoord in het seizoen 1969/'70. Feyenoord speelde met 0-0 gelijk in Polen en won daarna de return in De Kuip met 2-0. Een maand later wonnen de Rotterdammers als eerste Nederlandse club de Europa Cup voor Landskampioenen na een 2-1 zege op Celtic.



• In totaal won Legia slechts twee van die negen wedstrijden. Dat waren de beide ontmoetingen met FC Utrecht in de 1e ronde van de UEFA Cup 2002/2003 (4-1 en 3-1).



Donderdag 23 februari; 19.00 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 16e FINALES:

Ajax-Legia Warszawa

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl



• In de groepsfase van de Europa League 2011/2012 speelde Legia nog twee keer tegen PSV en verloor die beide wedstrijden. In Polen werd het 1-0 en in Eindhoven 3-0 voor PSV.

• Op die ene wedstrijd tegen FC Utrecht na verloor Legia dus iedere Europese wedstrijd die het in Nederland speelde.

• Na de 3-1 nederlaag van afgelopen zondag zakte Legia naar een nu gedeelde derde plaats op de ranglijst van de Poolse Ekstraklasa. Legia heeft 38 punten uit 22 wedstrijden, vijf punten minder dan koploper KS Lechia Gdansk.



Verwacht jij dat Ajax in eigen huis toeslaat en doorstroomt naar de volgende ronde? Zet dan hier in.



• De afstand tussen Warschau en Amsterdam is ongeveer 1.100 kilometer, zo heeft de UEFA berekend.

• Als het uiteindelijk op een penalty shoot-out aan komt, ziet het er niet al te best uit voor Ajax. In internationaal verband kreeg Ajax daar vijf keer mee te maken en verloor... alle Europa Cup shoot-out's.

• De enige winst van Ajax was in november 1995 in Tokyo toen Ajax in de finale van de World Cup - na een 0-0 - uiteindelijk met 4-3 van het Braziliaanse Grêmio won.