Drie Europa League-duels op woensdag, maar waarom?

De Europa League-wedstrijden Saint-Etienne tegen Manchester United, Fenerbahce tegen FK Krasnodar en Schalke 04 tegen PAOK worden deze week niet op donderdag, maar op woensdag gespeeld. De reden heeft in het geval van de eerste twee wedstrijden te maken met regels van de UEFA.



De stadions van Saint-Etienne en Olympique Lyon bevinden zich zo’n zeventig kilometer van elkaar. Volgens de UEFA mogen clubs die zo dicht bij elkaar liggen niet op hetzelfde moment in actie komen in de Europa League. Dit in verband met de veiligheid.



Met hetzelfde probleem kampt Fenerbahce. Stadsgenoot Besiktas zit ook nog in het toernooi en speelt donderdag ook thuis. Tegen Hapoel Beer Sheva. De voetbalbond heeft er daarom voor gekozen om de wedstrijden Saint-Etienne - Manchester United en Fenerbahce - FK Krasnodar te verzetten naar de woensdag.



Carnaval

De wedstrijd van Schalke 04 is om een heel andere reden verplaatst: vanwege carnaval. Donderdag wordt namelijk Weiberfastnacht, een Duitse vorm van carnaval, in verschillende Duitse steden gevierd. Ook in Gelsenkirchener. De lokale politie ziet de wedstrijd van de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar tegen PAOK als een risicowedstrijd.



In het eerste duel van het tweeluik waren er al enkele confrontaties tussen beide supporters. In Duitsland zullen een kleine 4.000 Griekse supporters op de been zijn, waardoor het niet te combineren blijkt met het feest. Vandaar het verzoek om ook deze wedstrijd een dag te verzetten.