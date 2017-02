Hoe doen voormalig Ajax-jeugdspelers het in het buitenland?

De 18-jarige Peters maakte in 2014 de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van Real Madrid. De buitenspeler, die terugkwam van een blessure, kwam als invaller binnen de lijnen bij een achterstand van 2-1. De Nederlander kantelde de wedstrijd volledig en leidde zijn ploeg met twee treffers naar een overwinning op de club uit het Vorstendom. Hoe verging het andere jongelingen die de Ajax-jeugd vroegtijdig verlieten voor een miljoenenclub?



Timothy Fosu-Mensah

Het bekendste voorbeeld van een Ajax-jeugdspeler die naar Engeland trok is Timothy Fosu-Mensah. In 2014 vertrok hij naar de jeugdopleiding Manchester United, waar hij bij Manchester United U18 terecht kwam. In zijn eerste seizoen speelde hij al voor het tweede elftal van The Red Devils.



In het volgende seizoen ging het snel. Louis van Gaal, destijds trainer van Manchester United, haalde hem bij het eerste elftal. In de thuiswedstrijd tegen Arsenal, op 28 februari 2016, maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de club. Hij kwam dat seizoen tot twaalf wedstrijden in de hoofdmacht. Dit seizoen speelde Fosu-Mensah slechts één competitiewedstrijd onder trainer José Mourinho. Vorig jaar verlengde hij zijn contract in Engeland tot medio 2020.





Als 16-jarige jongen verliet Javairô Dilrosun in de zomer van 2014 de jeugdopleiding van Ajax voor Manchester City U18. De overgang van de jonge buitenspeler hing al maanden in de lucht. Dilrosun gaf na zijn overgang aan niet het gevoel te hebben gehad dat de Amsterdammers met hem verder wilden, waarna Manchester City zich meldde. In zijn eerste seizoen in Engeland viel hij al regelmatig in bij Manchester City U19.Het huidige seizoen begon Dilrosun als basisspeler van het hoogste jeugdelftal van de Engelse club. Ook speelde hij iedere wedstrijd in de Youth League. In de wedstrijd tegen Celtic was hij trefzeker na een zeer fraaie solo.In de zomer van 2015 was het Donyell Malen die Ajax verliet voor een Europese topclub. De aanvaller, die ook in de belangstelling van Manchester United stond, tekende bij Arsenal. Hij begon bij het U18-team van de Engelse club. In Engeland maakte hij direct indruk en kwam hij na enkele maanden al in actie voor het U23-team van Arsenal. Ook dit seizoen speelt hij, naast zijn wedstrijden in de Youth League, ook Arsenal U23.De naam van Bobby Adekanye is misschien wel de meest onbekende naam van een Nederlandse jeugdspeler in het buitenland. De buitenspeler speelde tot 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, die hij verliet voor de FC Barcelona-jeugd. Door een latere sanctie van de Spaanse topclub mocht hij op 1 januari 2016 pas een officiële wedstrijd spelen voor de club. In het seizoen 2014/15 speelde hij daardoor op huurbasis in de jeugdopleiding van PSV.Na zijn periode in Eindhoven keerde Adekanye niet terug naar FC Barcelona. De jeugdinternational van Oranje koos voor Liverpool, waar de 17-jarige buitenspeler bij Liverpool U18 begon. Door verschillende blessures stond hij in zijn eerste seizoen lange tijd aan de kant. Tijdens het huidige seizoen speelt Adekanye wel weer. Ook speelde hij al voor Oranje onder 19. Het contract van de Nederlander met Nigeriaanse roots bij Liverpool loopt tot medio 2018.