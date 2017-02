Fedor Smolov laat zien hoe Mario Been hem wel had moeten gebruiken

Het Europa League-seizoen van Dick Advocaat en zijn Fenerbahce is voorbij. De Turkse club verloor de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FK Krasnodar eerder met 1-0 in Rusland en speelde woensdagavond 1-1 gelijk. Namens de Russische ploeg was een oude bekende trefzeker in Turkije: Fedor Smolov.

Mario Been, assistent-trainer van Advocaat bij Fener, zal wel gedacht hebben aan zijn periode als trainer van Feyenoord toen Smolov de openingstreffer maakte. De Nederlander had de aanvaller onder zijn hoede in het seizoen 2010/11 bij de Rotterdamse club. Hij werd gehuurd van Dinamo Moskou, maar maakte in de Eredivisie weinig indruk.



Slechts één treffer wist de Rus te maken in elf competitiewedstrijden in het shirt van Feyenoord. Been koos voornamelijk voor Luc Castaignos als spits, waardoor Smolov het moest hebben van een enkele invalbeurt. Ook vaak als buitenspeler. Na één seizoenshelft keerde de Rus alweer terug naar Moskou.



Geen echte spits

In de jaren na Feyenoord lukte het Smolov in Rusland ook nauwelijks om echt indruk te maken. Bij Anzhi en Ural maakte hij niet meer dan een handvol doelpunten. Sinds zijn transfer naar FK Krasnodar in 2015 is Smolov echter los. In 64 wedstrijden namens de huidige nummer vijf van de Russische competitie wist hij veertig treffers te maken. Daarnaast gaf hij veertien assists.





Fedor Smolov has scored 17 goals in 22 games this season (club + country)#UEL pic.twitter.com/f2vVWpXRl8 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22 februari 2017

Het grote verschil? Waar Smolov eerst voornamelijk werd gebruikt als een centrumspits, blijkt hij een echte schaduwspits te zijn. De sterke aanvaller is met zijn tactisch inzicht heel belangrijk voor zijn club als centrale aanvaller. De indrukwekkende cijfers van de Rus zorgden er ook voor dat hij de vaste spits van het Russisch elftal werd.Afgelopen winter werd hij veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Borussia Dortmund. De nieuwe club van Smolov zou zo’n vijftien miljoen euro voor de 27-jarige Smolov moeten neerleggen. Wanneer hij daadwerkelijk een miljoenentransfer naar de Europese top maakt, zal een aantal mensen opnieuw aan 'die ene Rus' denken.