Buffon mag blijven hopen op missende trofee in prijzenkast

Buffon wist in zijn carrière bijna alle prijzen in de wacht te slepen waar hij voor speelde. De doelman won de UEFA Cup met Parma, werd meerdere malen landskampioen met Juventus en won hij ook verschillende keren de Italiaanse beker en de Italiaanse Supercup. Toch wist hij één prijs nooit te bemachtigen: de Champions League.



Tweemaal greep de 39-jarige routinier net naast de Cup met de Grote Oren. AC Milan en FC Barcelona waren in respectievelijk de seizoenen 2002/03 en 2014/15 te sterk voor De Oude Dame. Mocht Juventus dit seizoen daadwerkelijk de Champions League winnen, verlaat Buffon een bijzonder rijtje van topspelers die nooit de prijs wonnen. Zo wisten spelers als Diego Maradona, de Braziliaanse Ronaldo, Dennis Bergkamp en Zlatan Ibrahimovic de Champions League nooit in de wacht te slepen.