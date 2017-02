Sarabia is iedere wedstrijd belangrijk voor Sevilla

Pablo Sarabia is goud waard voor Sevilla. De Spanjaard kwam afgelopen zomer voor één miljoen euro over van Getafe, waar hij niet bekend stond als de grote beslissende speler. Bij Sevilla beschikt Sarabia wel over zeer fraaie statistieken.

De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, kopte woensdagavond de openingstreffer van de wedstrijd tegen Leicester City (2-1) binnen. Sevilla, dat de afgelopen drie jaar de Europa League wist te winnen, zet daarmee een goede stap richting de volgende ronde van het Miljoenenbal.



De treffer van Sarabia brengt zijn seizoenstotaal op negen doelpunten. Ook wist hij elf assists af te leveren. Prima, zou je denken. Sarabia kwam dit seizoen 1.820 minuten in actie. Omgerekend betekent het dat de oud-jeugdspeler van Real Madrid per 91 minuten een doelpunt maakt of assist geeft. En dat voor slechts één miljoen euro, daar zouden veel clubs jaloers op zijn.