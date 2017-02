Waarom Schöne zo van Ajax houdt en Ajax van Schöne

“ Nooit verwacht dat ik dit ooit nog zou zeggen, maar ik geniet er zelfs van om een bal af te pakken.”

"Een paar jaar in het buitenland zitten is ook niet verkeerd", vertelde Schöne eind 2016 in ELF Voetbal Magazine. Hij had nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Zijn contract liep af en een nieuw avontuur sprak hem ook wel aan. "Zo'n avontuur zou ons gezin nog hechter kunnen maken. Maar weet je wat het is: als ik nu aan mijn kinderen vraag wat ze willen, dan weet ik het antwoord...", zei de Deen al lachend.



Weg naar Ajax

Drie kinderen heeft Schöne samen met zijn uit Friesland afkomstige vrouw. Na vijftien jaar is hij inmiddels behoorlijk ingeburgerd in Nederland. Het was in de zomer van 2002 dat Schöne als zestienjarige, met lange haren, de overstap maakte van Lyngby BK in geboorteland Denemarken naar sc Heerenveen. Tot een debuut bij Heerenveen kwam het niet. Schöne bleef steken in het tweede elftal. Een illusie armer en een vriendin (nu zijn vrouw) rijker vertrok hij naar Doetinchem.



Jan de Jonge, toen trainer van De Graafschap, kende Schöne vanuit zijn periode bij Heerenveen en zag wel potentie in Deense middenvelder. Na zeventig wedstrijden bij De Graafschap volgde een stap hogerop naar NEC, waar Schöne uitgroeide tot Deens international en in vier jaar tijd meer dan honderd wedstrijden speelde.







Twaalfde man

In april 2012 tekende Schöne, als transfervrije speler, een contract bij Ajax, waar hij de 21ste Deense Ajacied in de historie van de club. En een zeer populaire Deen bij de fans. Twee keer werd Schöne kampioen met Ajax, in 2014 als Speler van het Jaar in de hoofdstad. Hij wisselde onder trainer Frank de Boer tussen alle posities op het middenvelder en dook ook vaak op in de aanvalslinie. Zelfs als (valse )spits. Zijn multifunctionaliteit is een voor- en nadeel. Zo kwam het ook dat Schöne vorig seizoen vooral als een soort 'twaalfde man' fungeerde en ook dit seizoen als reserve begon.



Uiteindelijk besloot coach Peter Bosz Schöne na het bekerzege op Willem (5-0), eind september, op 'zes' te laten staan. Het puzzelstukje van Schöne lag zo op de juiste plaats, vond de opvolger van De Boer. "Ik ben geen speler die het van twee acties moet hebben. Ik moet de bal hebben, zo vaak mogelijk. Het liefst speel ik in de as van het veld. Als 10, zoals vroeger, of zoals nu op 6. Die plek bevalt me heel goed trouwens. Nooit verwacht dat ik dit ooit nog zou zeggen, maar ik geniet er zelfs van om een bal af te pakken", aldus Schöne.



Dna van Ajax

En ook op 6 blijft de technisch begaafde middenvelder scoren, met name uit standaardsituaties. Dit seizoen staat de teller op zeven doelpunten in alle competities. In voorgaande seizoenen was Schöne goed voor vijf (2015/16), elf (2014/15), veertien (2013/14) en acht goals (2012/13).







Met zijn goals, assists, karakter en rol in de groep is de Deen van grote waarde voor Ajax, zei Overmars na de contractverlenging. "Ik denk dat ik namens iedereen bij Ajax spreek dat we heel blij zijn dat Lasse zijn contract heeft verlengd. Hij heeft het zelf afgedwongen. Zijn mentale kracht is bewonderenswaardig. Hij bleef altijd hard werk en was altijd positief gestemd, ook wanneer hij niet altijd speelde. De jeugd luistert naar hem en accepteert advies en kritiek van hem. Lasse behoort tot het dna van Ajax, Zo lang zit hij hier al. Hij is echt een soort vertegenwoordiger van de club", aldus Overmars op de clubsite van Ajax.

En ook Schöne, die nog 86 duels nodig heeft om Sören Lerby als de Deen met meeste duels voor Ajax voorbij te streven, was gelukkig met de nieuwe verbintenis. "Ik ben echt van deze club gaan houden. Het ging met onderhandelingen ook vrij snel de goede kant op, maar je moet naar buiten toe toch een beetje pokerface blijven houden, hè? Nu ben ik er allemaal maar heel blij mee. En ik hoop Ajax ook", besluit de bij Ajax geliefde Deen, een family man die blijkbaar naar zijn kinderen heeft geluisterd.