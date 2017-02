Viergever en Klaassen weten hoe het moet, winnen van Legia

In februari 2015 stonden de wedstrijden tegen Legia Warschau, toen ook in de tweede ronde van de Europa League in omgekeerde volgorde op het programma: Ajax speelde eerst thuis en ging vervolgens op bezoek in Polen (0-3). De heenwedstrijd in de Amsterdam ArenA won het team van toenmalig trainer Frank de Boer met 1-0, dankzij een goal van Milik, inmiddels in dienst van Napoli. Milik maakte in de uitwedstrijd ook twee doelpunten, Nick Viergever één.







Wijzigingen

De verwachte basisopstelling van Ajax is donderdagavond behoorlijk gewijzigd ten opzichte van die van twee jaar geleden. Van de basisspelers die op 19 februari 2015 met Ajax in de ArenA tegen Legia startten, behoren alleen Nick Viergever en Davy Klaassen nog tot de hoofdmacht. Thulani Serero staat ook nog altijd onder contract in Amsterdam, maar hij komt niet voor in de plannen van Peter Bosz.



De overige acht basisspelers van de laatste thuiswedstrijd tegen Legia zijn inmiddels weg bij Ajax. De drie invallers van toen (Jaïro Riedewald, Daley Sinkgraven en Lasse Schöne) staan nog wel onder contract bij de hoofdstedelingen. Kenny Tete en Diederik Boer zaten twee jaar geleden wel op de bank, maar kwamen niet in actie. Joël Veltman zat niet bij de selectie voor het duel met Legia.



Bij de regerend kampioen van Polen, twee jaar geleden nog getraind door de Noor Henning Berg, staan vijf basisspelers van 19 februari 2015 nog altijd contract: verdedigers Guilherme, Jakub Rezezniczak en Lukasz Broz, middenvelder Tomasz Jodlowiec en aanvaller Michael Kucharczyk. Keeper Arkadiusz Malarz is ook net als twee jaar geleden reservegoalie bij Legia.

Basiself Ajax tegen Legia 2015 Basiself Ajax tegen Legia 2017 (vermoedelijk) Jasper Cillessen André Onana Ricardo van Rhijn Joël Veltman Mike van der Hoorn Davinson Sanchez Nick Viergever Jaïro Riedewald Nicolai Boilesen Nick Viergever Thulani Serero (72. Jaïro Riedewald) Hakim Ziyech Riechedly Bazoer Lasse Schöne Davy Klaassen (82. Daley Sinkgraven) Davy Klaassen Anwar El Ghazi Bertrand Traoré Arek Milik Kasper Dolberg Ricardo Kishna (74. Lasse Schöne) Amin Younes



Achtste finales

Zo overleefde Ajax in 2015 de horde Legia Warschau. In de ronde daarna werd het team van De Boer uitgeschakeld door Dnipro Dnipropetrovsk. De Oekraïeners wonnen in eigen huis met 1-0 en dwongen in Amsterdam een verlenging af. Daarin werd het 2-1 voor Ajax, waardoor Dnipro doorbekerde in de Europa League.



De laatste keer dat Ajax in Europees verband nog verder kwam dan de achtste finales was het seizoen 2002/03 in de Champions League. Toen was AC Milan in de kwartfinales te sterk voor het Ajax van Ronald Koeman.