Wordt Spanje eindelijk onttroond in de Europa League?

Spanje is de afgelopen jaren onaantastbaar gebleken in de Europa League. Van de laatste dertien edities pakte liefst acht keer een Spaanse club de hoofdprijs. Sevilla mag zich met vijf gewonnen finales zonder enige twijfel de koning van de Europa League noemen. Los Blanquirrojos wisten de beker zelfs drie keer op rij te winnen. Goed nieuws voor de rest van de ploegen, Sevilla overleefde de groepsfase van de Champions League en is dus niet meer van de partij in de Europa League. Hoe vergaat het de Spaanse ploegen die nog wel kans maken op het winnen van de finale?





Villarreal ging in eigen huis kansloos met 4-0 onderuit tegen AS Roma. Mede dankzij een hattrick van good old Edin Dzeko lijkt de ploeg uit Rome vrij eenvoudig door te gaan naar de volgende ronde. Barcelona is dus niet de enige Spaanse ploeg in Europa die een 4-0 achterstand moet wegpoetsen om nog door te gaan.







Celta Vigo was een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase. Celta eindigde met negen punten op de tweede plaats en wachtte een zware dobber tegen Shakhtar Donetsk, een van de favorieten voor het winnen van de titel. De club uit Oekraïne was uiteindelijk met 0-1 te sterk door een doelpunt van Gustavo Blanco. Shakhtar heeft de beste papieren om het klusje thuis af te maken en door te stomen naar de volgende ronde. Toch mogen we een opleving van John Guidetti natuurlijk nooit uitsluiten.







Athletic Bilbao wist als enige Spaanse club wel te winnen. APOEL Nicosia werd met een 3-2 nederlaag terug naar Cyprus gestuurd. Aritz Aduriz, de laatbloeier in de spits, wist zoals altijd zijn doelpuntje mee te pikken en bezorgde zijn ploeg een belangrijke voorsprong met het oog op de achtste finale.



Alle hoop in Spanje is na de tegenvallende resultaten van de andere twee ploegen gevestigd op Bilbao. De club uit Baskenland beschikt over zeer goede spelers als Aduriz en Inaki Williams en zou zo maar eens de finale kunnen bereiken. Toch lijkt de kans groot dat de Europa League na drie jaar eindelijk geen Spaanse winnaar kent.