Héctor Moreno en de bizarre ommekeer bij PSV

“ Ik vind dat we de beste selectie van Nederland hebben”

Zes wedstrijden, zes zeges: PSV heeft de competitie, de jacht op Feyenoord en Ajax, foutloos hervat. Die ijzersterke reeks is met name het gevolg van de toegenomen doelpuntenproductie, tot de winterstop het grootste probleem van PSV. De gemiddelde productie is sinds de seizoenshervatting meer dan verdubbeld.



Doelpunten voor

Wedstrijden Doelpunten voor Gemiddeld per wedstrijd Voor de winterstop 17 25 1,47 Na de winterstop 6 18 3





Dat dit ten koste lijkt te gaan van PSV's grootste kracht van de eerste seizoenshelft, het voorkomen van doelpunten, deert de ploeg niet. PSV kon zich de toename van meer dan twee keer zoveel tegendoelpunten per wedstrijd tot dusver permitteren.





Doelpunten tegen

Wedstrijden Doelpunten tegen Gemiddeld per wedstrijd Voor de winterstop 17 8 0,47 Na de winterstop 6 7 1,17



Volgens Héctor Moreno lagen goede gesprekken ten grondslag aan de sterke reeks. Het trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera bood de spelers de gelegenheid om aan hun valkuilen te werken. Met name de mentale.



"Op trainingskamp hebben we gepraat met de ploeg, over wat er misging. Dat ging dus met name over de vele kansen die we misten", vertelt Moreno. "Het kwam vaak voor dat we met nog een kwartier te spelen de moed opgaven, omdat we op dat moment al veel kansen hadden gemist. Alsof we toch niet meer gingen scoren. Maar dat slaat nergens op. Wij hebben voorin zoveel kwaliteit lopen dat we altijd kunnen scoren. Op ieder moment."



Volgens Moreno was het zaak dat iedereen weer ging vertrouwen op elkaars kwaliteiten. "Nadat we dat besproken hadden kregen we tegen sc Heerenveen meteen het bewijs. Toen scoorden Marco van Ginkel en ik in de slotfase en pakten we drie punten. Dat gebeurde de week erna weer met een late goal van Davy Pröpper tegen Heracles. Dat gaf een boost. We hadden bewijs dat we nooit moeten opgeven en altijd moeten blijven geloven in een doelpunt."



"Je kunt dus concluderen dat het een mentaal probleem was, waardoor we in de eerste seizoenshelft zo weinig doelpunten maakten. Gemiste kansen gaan in je hoofd zitten. Dat kun je uitschakelen als je in jezelf blijft geloven. Omdat we nu alleen nog voor de landstitel spelen zijn we fysiek bovendien in staat om negentig minuten vol gas voor de overwinning te spelen. Dat is ook prettig aan zo'n trainingskamp. We kregen de kans om fysiek de batterij weer op te laden."



Verdediging

Als ervaren kracht in het centrum van de defensie is Moreno de specie in de muur die het doel van Jeroen Zoet moet beschermen. Dat die muur in 2017 aanmerkelijk vaker beslecht wordt dan een jaar eerder steekt hem evenwel niet. "Aanvallen doe je met een team, verdedigen doe je moet een team. Als aanvallers niet scoren komt dat ook door de verdedigers. En andersom ook. Ik moet wel zeggen dat het verschil tussen de eerste en tweede seizoenshelft wel heel groot is. Dat moeten we in de gaten houden. Maar ik geef vooral om de overwinning. Daar gaat het om."



Feyenoord

Met het bezoek aan Feyenoord van zondagmiddag voor de boeg is de tijd van de waarheid aangebroken voor PSV. Bij een nederlaag loopt het gat met de Rotterdamse koploper op tot elf punten en wordt titelprolongatie een moeilijk verhaal voor de Eindhovenaren. Moreno blijft erin geloven.



"Als je kijkt naar onze selectie van dit seizoen en die van vorig seizoen, dan zijn we er zeker niet minder op geworden. We hebben dit seizoen in de competitie alleen van Feyenoord verloren. Ik vind dat we de beste selectie van Nederland hebben en kampioen moeten worden. Dus daar gaan we voor."