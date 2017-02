Elf redenen waarom Feyenoord van PSV wint

Maar wint PSV, dan is de titelstrijd weer helemaal open. ELF redenen waarom PSV het na zondag wel kan schudden:



• Feyenoord is dit seizoen in topvorm. Nog nooit haalden de Rotterdammers - omgerekend naar drie punten voor een overwinning - na 23 Eredivisieduels meer punten dan in dit seizoen (60, gelijk met het seizoen 1967/68).

• De Kuip is een bastion. Feyenoord is momenteel van alle Eredivisieteams het langst ongeslagen in eigen huis (veertien keer winst en vier keer gelijk).

• Feyenoord heeft het tegenwoordig heel wat minder moeilijk met PSV dan in het verleden vaak het geval was. De Rotterdammers wonnen vijf van de laatste zes thuiswedstrijden van PSV.

• Feyenoord steunt dit seizoen op een ijzersterke verdediging. Na de 0-1 zege bij ADO Den Haag is Feyenoord de eerste ploeg in de Eredivisiegeschiedenis die 'de nul' heeft weten te houden in de eerste zes duels van een kalenderjaar. Feyenoord was slechts één keer eerder in meer opeenvolgende duels zonder tegendoelpunt (acht wedstrijden in september-oktober 1971).



Denk jij ook dat Feyenoord wint? Als Feyenoord wederom met 1-0 wint van PSV levert een tientje inzet je maar liefst € 82,50 op.

Bekijk alle odds en waag een gokje.



• En de steeds verrassender acterende doelman Brad Jones werd de eerste Feyenoord-doelman sinds good-old Ed de Goey (seizoen 1996/97), die in veertien wedstrijden geen doelpunt hoefde te incasseren.



• PSV won weliswaar vorig seizoen (17 januari 2016, 0-2), maar slaagde er de afgelopen 36 jaar niet in om twee seizoenen op rij in De Kuip te winnen (destijds drie op rij).

• Er zitten een paar kleine Feyenoord jubilea aan te komen: als de Rotterdammers één keer scoren is dat hun honderdste treffer in een thuiswedstrijd tegen PSV (74 tegentreffers). En een zege is direct de vijftigste tegen PSV in de Eredivisie (thuis en uit). PSV won maar 43 onderlinge duels.

• Ook Dirk Kuyt moet het toegeven. Feyenoord kan niet meer zonder Jens Toornstra. De kleine middenvelder was dit Eredivisieseizoen goed voor meer goals en assists in thuiswedstrijden dan iedere andere speler (veertien goals in totaal; acht zelf gemaakt en zes assists).

• PSV doet het slecht in 'Klassiekers', die in de tweede seizoenshelft worden gespeeld. De Eindhovenaren verloren liefst acht van de negen meest recente Klassiekers, die in de tweede seizoenshelft werden gespeeld (één keer winst).



• Feyenoord won in de Eredivisie dit seizoen al eerder van PSV. Op zondag 18 september werd het in Eindhoven 0-1. De goal kwam in de 82e minuut op naam van Eric Botteghin

• Gewoon: OMDAT FEYENOORD DE BESTE IS.



