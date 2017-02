Willem II-fans starten zoekactie naar verloren zoon Ceesay

"Het is heel snel gegaan de laatste dagen", blikt Matthijs in gespek met ELF Voetbal terug op de start van zijn zoektocht. "Ik heb een boekje, waarin ik allerlei interessante voetbalfeitjes noteer. Toen ik daar door bladerde, kwam ik de naam Jatto Ceesay tegen." De interesse van de Willem II-supporter was gewekt. Hoe zou het tegenwoordig gaan met de rappe vleugelspeler uit vervlogen tijden? Een zoektocht op Internet leidde naar Engeland. In een Gambiaanse talkshow vertelde Ceesay dat hij Everton werkte. Een matig onderhouden LinkedIn-profiel toont Liverpool als woonplaats.



En daar liep het spoor dood. Geen teken van leven meer sinds mei 2014. Speuren in Gambiaanse kranten leverde niets op en oud-spelers (onder wie Arno Arts) hebben evenmin een idee hoe het hun oude ploeggenoot vergaat. Een oproep op Twitter blies de zoektocht nieuw leven in. De hashtag #WaarIsJatto gaat als een speer, evenals de bezoekersaantallen van www.waarisjatto.dekruikenzeiker.nl. De reacties stroomden binnen. Matthijs: "We ontvingen vijftien tips, waarvan een stuk of vijf concreet. Die gaan we de komende dagen eens rustig uitpluizen. Ze leiden in ieder geval naar Engeland."



Dat er al jaren geen teken van leven is rondom Ceesay, baart de Willem II-supporter zorgen. "We weten dat hij tijdens zijn periode op Cyprus al in de financiële problemen zat. Over die tijd gaan de wildste verhalen rond. We vrezen dat hij nu zwaar in de problemen zit. Of erger nog…" De Willem II-supporter hoopt op het tegendeel. "Dat hij in Engeland ergens hulptrainer is. Bij een zesdedivsionist, of iets dergelijks. Dan zoek ik hem op. Een retourtje Engeland is zo geboekt."



Heb jij tips over Jatto Ceesay? Laat het weten aan Matthijs en @DeKruikenzeiker!